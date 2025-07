Albenga, rissa e sangue a Vadino: botte e coltellate, coinvolte quattro persone

Albenga. Rissa e sangue nel primo pomeriggio di oggi in via Piave a Vadino. Classica dinamica in cui un diverbio si è trasformato velocemente in violenza.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie, ma stando a quanto riferito, sono state coinvolte quattro persone, tutti cittadini italiani. Calci e pugni, ma non solo: ad un certo punto sarebbe anche spuntato un coltello. Secondo le prime, frammentarie informazioni uno dei coinvolti avrebbe riportato una frattura al gomito, un altro sarebbe stato accoltellato a una spalla. Nessuno dei coinvolti, però, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri della compagnia di Albenga, che hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa.

Ora sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.