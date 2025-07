Albenga ricorda la tragedia della “Annamaria”, il 16 luglio la commemorazione della tragedia che costò la vita a 44 bambini

Albenga. Mercoledì 16 luglio alle ore 16.30 sulla spiaggia in viale Che Guevara (spiaggia della clinica San Michele) ad Albenga, dove è situato il monumento ai bambini, si terrà la cerimonia di commemorazione per l’anniversario del naufragio della motobarca “Annamaria”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “È importante continuare a ricordare quel giorno del 1947, quando ad Albenga si consumò una terribile tragedia. L’affondamento della motobarca ‘Annamaria’ strappò alla vita 44 bambini, lasciando una ferita indelebile nella nostra comunità. Albenga, in quel drammatico momento, mostrò il suo cuore grande. Molti cittadini, senza esitazione, si tuffarono in mare per tentare di salvare le giovani vite. La generosità della città si manifestò anche nell’accoglienza offerta alle famiglie delle vittime e nella donazione di indumenti per coprire i piccoli corpi”.

“Un contributo fondamentale arrivò dalla Croce Bianca. Il presidente attuale, Dino Ardoino, allora solo un bambino, fu testimone diretto dell’evento. Da quel giorno, la sua esistenza è stata guidata dal desiderio di aiutare il prossimo, valore che ancora oggi ispira ogni volontario”.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla commemorazione.