Albenga, Podio: “Difendere decoro urbano dalla proliferazione di negozi fuori contesto, ottimo il modello finalese”

Albenga. “La tutela dell’identità urbana e del commercio locale dovrebbe essere una priorità per ogni amministrazione che abbia davvero a cuore il futuro del proprio territorio. A Finale Ligure l’amministrazione ha siglato un’intesa con la Regione per preservare i centri storici da attività commerciali fuori contesto, favorendo invece prodotti tipici, artigianato, filiera corta, qualità”. Lo dichiara il consigliere albenganese Nicola Podio.

“E Albenga? – si domanda Podio -. La seconda città più importante della provincia, ancora una volta, resta a guardare. Chi amministra finora non è stato nemmeno capace di copiare le buone idee. Non possiamo permetterci di restare indietro, mentre si moltiplicano attività fuori contesto, una accanto all’altra, senza alcun legame con la nostra identità. La maggioranza dovrebbe intervenire per valorizzare il nostro centro storico, i nostri quartieri, bastioni di storia e cultura, troppo spesso lasciati esposti alla proliferazione di esercizi anonimi, esteticamente incompatibili con il patrimonio architettonico e il tessuto sociale della città. Serve un piano che, come a Finale e nel pieno rispetto della legge, metta al centro il decoro, la coerenza con la nostra identità e il sostegno alle imprese locali”.

“Dobbiamo difendere l’anima di Albenga, far sì che il commercio resti una leva di sviluppo economico e sociale, e non si trasformi in un susseguirsi di insegne impersonali e attività scollegate dal territorio. Invito l’amministrazione comunale ad attivarsi subito, prendendo spunto dal modello finalese e adattandolo alle nostre esigenze, per proteggere ciò che rende unica la nostra città”, conclude.