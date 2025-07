Albenga, malore alla guida: 59enne si schianta in via Piave

Albenga. Paura questa mattina in via Piave ad Albenga per un incidente provocato da un malore alla guida.

Un uomo di 59 anni, mentre era al volante della propria auto, si è improvvisamente sentito male perdendo il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il conducente è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, non sono rimaste coinvolte altre persone.