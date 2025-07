Albenga, la Lega Navale celebra 40 anni: premiato l’assessore Vannucci

Albenga. In occasione della manifestazione per il 40esimo anniversario della fondazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga, svoltasi ieri, è stato premiato l’Assessore Mauro Vannucci, socio sin dalla fondazione dell’associazione, nel lontano 1985.

Un riconoscimento – fanno sapere dall’amministrazione – “sentito per l’impegno e la costante vicinanza dimostrata in questi quarant’anni alla vita e ai valori della Lega Navale, punto di riferimento per la promozione delle attività nautiche e della cultura del mare nella nostra città”.

L’Amministrazione Comunale si unisce alle celebrazioni, ringraziando la Sezione di Albenga per il prezioso lavoro svolto a favore del territorio e delle nuove generazioni.