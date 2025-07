Albenga, incendio a Campochiesa: in azione i vigili del fuoco

Poco prima delle 11.00 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per un incendio di vegetazione, poco sopra il centro abitato di Campochiesa.

L’intervento ha visto impiegate due squadre con tre mezzi antincendio. Il rogo è stato dapprima confinato lungo i margini per evitarne la propagazione a un maneggio e a un recinto di capre vicini al fronte di fuoco.

Successivamente le operazioni di spegnimento si sono concentrate al centro dell’incendio, che è stato domato definitivamente dopo circa due ore. L’area bruciata ammonta a circa 400 metri quadrati.

Non si registrano feriti o persone rimaste intossicate, nonostante il fumo sprigionato abbia destato allarme nella frazione albenganese.

Sul posto anche i Carabinieri Forestali per i rilievi e le indagini del caso: le cause sono ancora in via di accertamento.