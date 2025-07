Albenga, il segretario Dentella (FI): “Molo della Lega navale ancora inagibile e pericoloso”

Albenga. “Il nuovo molo eretto nei pressi della Lega navale si presenta oggi, dopo oltre un anno dal completamento dei lavori, inagibile e inutilizzabile. Barricato dalle transenne che lo circondano, viene visitato ogni giorno da un pubblico in prevalenza di minori. Essi si arrampicano letteralmente sulle grate, scalando gli scogli, rischiando la propria incolumità attraversando a piedi nudi un terreno sul quale si trovano calcinacci, ferri e materiale edile”.

Lo denuncia Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia ad Albenga.

“Tutto questo senza che vi sia un minimo coinvolgimento da parte dall’amministrazione, che appare totalmente disinteressata a prevenire palesi situazioni di pericolo. Inoltre, l’elemento forse più surreale e disturbante, è il fatto che per la seconda estate i lavori siano ancora in fase di svolgimento. Oltre ad arrecare disturbo ai residenti e ai turisti, la prima immagine che forniamo a chi si trova ad arrivare alla tanto sognata zona mare dopo magari ore di coda in autostrada è quella di transenne e opere incompiute” aggiunge.

“Ad ampliare il senso di desolante abbandono contribuisce anche il vicino Villino 25 Aprile che ormai versa in stato di completo degrado. Senza contare il fatto che il molo stesso, senza essere mai stato ufficialmente utilizzato, già necessita di manutenzione. I cavi elettrici posti sotto la struttura si sono distaccati dai propri sostegni in quanto esposti alle naturali intemperie ma, soprattutto, poiché sradicati da coloro che ogni giorno salgono sul pontile per tuffarsi, i quali utilizzano i filamenti come appiglio per issarsi in cima”.

“È inacettabile che un simile spreco di soldi pubblici venga tollerato dall’amministrazione, in quanto esso non è solo un pericolo per la sicurezza e motivo di vergogna per la cittadinanza, ma anche una completa dimostrazione di totale mancanza di rispetto verso i cittadini. Ciò che dovrebbe essere un vanto per la Città è invece oggi una ferita aperta. È indispensabile che vi sia un rapido e repertino intervento da parte del Comune, al fine di ridare lustro ad una delle zone più belle e suggestive di Albenga” conclude il segretario cittadino.