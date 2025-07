Albenga. Tutto pronto ad Albenga per la 15esima edizione del Palio Storico, che ha preso il via questa sera, giovedì 17 luglio – con la seconda parte dell’evento -, riportando il cuore della città delle Torri indietro nel tempo fino al XIII secolo.

Le vie del centro storico si sono animate con colori, costumi e suoni d’altri tempi, tra cortei, antichi mestieri, giochi, taberne e spettacoli. Un evento molto atteso, organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni insieme ai Quartieri del Palio Storico, con il sostegno del Comune di Albengae dell’agenzia Mway Communication & Events.

LA PRESENTAZIONE DEI QUARTIERI

Al via la seconda parte dell’evento ingauno. Le vie del centro storico si sono animate con colori, costumi e suoni d’altri tempi, tra cortei, antichi mestieri, giochi, taberne e spettacoliPer quattro giorni — dal 17 al 20 luglio — i Quartieri Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro si sfideranno in una serie di gare, esibizioni e prove spettacolari per conquistare il tanto ambito Palio. Dopo il Pre Palio dello scorso weekend, ora si fa sul serio: ogni sera è ricca di appuntamenti, con momenti pensati per tutte le età, dai bambini agli adulti, dagli appassionati di storia a chi cerca semplicemente una serata diversa e coinvolgente.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 17 luglio

Il Palio Storico si accende

Dalle ore 19.00 alle 22.30

Antichi Mestieri dei Quartieri

San Giovanni: Vico Rossi

Santa Maria: Piazza dei Leoni

Sant’Eulalia: Palazzo Oddo e Vico S. Eulalia

San Siro: Piazza San Domenico

Cortile Scuole Paccini

Ore 20.15: Gara: Tiro con l’arco

Piazza San Michele

Ore 18.50: Benvenuto e presentazione dell’edizione 2025

Ore 19.00: Entrata in piazza del corteo dei Quartieri

Ore 19.10: Cerimonia di apertura e arrivo di Papa Innocenzo IV

Ore 19.30: Partenza del corteo storico

Ore 20.00: Spettacolo: ragazzi “Fantaparco”

Ore 20.30: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

Ore 21.00: Gara: La Sassaiola

Ore 21.45: Intermezzo: Tamburini del Podestà

Ore 22.00: Gara: La Famiglia Medievale

Ore 22.30: Spettacolo: Compagnia Merli d’Acciaio

Ore 23.00: Gara: Tiro alla fune

Ore 23.15: Spettacolo: Merli d’Acciaio

Ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

Piazza dei Leoni

Ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

Ore 22.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

Spettacoli nelle vie e piazze

(Piazza Trincheri, Piazza delle Erbe, Piazza San Domenico, Piazza Rossi, Via e piazza Torlaro, Piazza San Francesco)

Dalle ore 19.00 alle ore 00.30

Venerdì 18 luglio

Dalle ore 19.00 alle 22.30

Antichi Mestieri dei Quartieri

(stessi luoghi del 17 luglio)

Cortile Scuole Paccini

Ore 19.00: Gara: Tiro con l’arco

Piazza San Michele

Ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Chimica del Fuoco”

Ore 20.00: Gara: La Sassaiola

Ore 20.30: Intermezzo: Ordo Melodico

Ore 21.00: Gara: La Famiglia Medievale

Ore 21.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

Ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

Ore 22.30: Gara: Tiro alla fune

Ore 23.00: Spettacolo: Compagnia del Vasto

Ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

Piazza dei Leoni

Ore 22.00: Spettacolo: Compagnia del Coniglio

Spettacoli nelle vie e piazze

(stessi luoghi del 17 luglio)

Dalle ore 19.00 alle ore 00.30

Sabato 19 luglio

Dalle ore 19.00 alle 22.30

Antichi Mestieri dei Quartieri

(stessi luoghi del 17 luglio)

Cortile Scuole Paccini

Ore 19.00: Gara: Tiro con l’arco

Piazza San Michele

Ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Fantaparco”

Ore 20.00: Gara: La Sassaiola

Ore 20.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

Ore 21.00: Gara: La Famiglia Medievale

Ore 21.30: Intermezzo: Ordo Melodico

Ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

Ore 22.30: Gara: Tiro alla fune

Ore 23.00: Spettacolo: Merli d’Acciaio

Ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

Piazza dei Leoni

Ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

Ore 22.30: Spettacolo: Ordo Melodico

Spettacoli nelle vie e piazze

(stessi luoghi del 17 luglio)

Dalle ore 19.00 alle ore 00.30

Domenica 20 luglio

Dalle ore 19.00 alle 22.30

Antichi Mestieri dei Quartieri

(stessi luoghi del 17 luglio)

Cortile Scuole Paccini

Ore 19.00: Gara: Tiro con l’arco

Piazza San Michele

Ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Chimica del Fuoco”

Ore 20.00: Gara: La Sassaiola

Ore 20.30: Intermezzo: Tamburini del Podestà

Ore 21.00: Gara: La Famiglia Medievale

Ore 21.45: Intermezzo: Ordo Melodico

Ore 22.00: Gara: Tiro alla fune

Ore 22.15: Cerimonia di chiusura e saluto a Papa Innocenzo IV

Ore 22.30: Proclamazione vincitori dell’edizione 2025 Premi: “Palio” e “Storicitá”



Piazza dei Leoni

Ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

Ore 22.30: Spettacolo: Tamburini del Podestà

Spettacoli nelle vie e piazze

(stessi luoghi del 17 luglio)

Dalle ore 19.30 alle ore 00.00

Tutti i giorni (dalle 19.00 alle 22.30)

Laboratori creativi per bambini a cura di Linda Castiglione

Via Martiri della Libertà 45

Prenotazioni: +39 370 3725856

Artisti dell’edizione 2025