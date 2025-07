Albenga, il centrodestra compatto si ritrova “per parlare della città”

Albenga. “È stata una bella occasione di confronto e condivisione, in un clima conviviale ma anche molto costruttivo, con al centro i temi che riguardano il territorio albenganese”.

Lo dichiara il consigliere albenganese Nicola Podio a margine della serata conclusiva della Sagra du Michettin, ad Albenga, dopo un incontro a cui erano presenti l’assessore regionale Paolo Ripamonti, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo, i sindaci di Borghetto Santo Spirito e Garlenda Alessandro Navone e Giancarlo Canepa, i consiglieri comunali albenganesi Diego Distilo, Marina Casa, Roberto Tomatis, Guido Lugani, Ginetta Perrone e lo stesso Nicola Podio.

“Abbiamo parlato di sanità, sicurezza, prevenzione idrogeologica, con la consapevolezza che questi argomenti vanno affrontati insieme, con spirito di squadra. La presenza delle istituzioni è importante, così come lo è il dialogo continuo tra Regione e i rappresentanti più vicini ai cittadini. C’è sinergia, c’è attenzione, e soprattutto c’è voglia di lavorare bene, con serietà e presenza costante, per il bene di Albenga e del nostro comprensorio”, ha concluso Podio.

“L’obiettivo principale e’ stato quello di ribadire l’unità e la condivisione di un progetto politico comune per la città di Albenga. Si è riscontrata una totale unità di vedute tra i rappresentanti comunali e regionali presenti. Un confronto proficuo su temi come ambiente, sicurezza, sanità e difesa del suolo. Tutto in vista delle sfide che si presenteranno a partire dalle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Albenga”, ha affermato Angelo Vaccarezza.