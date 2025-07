Albenga, ex Anfi e migranti. Ciangherotti e Perrone alla maggioranza: “Se volete fare accoglienza ditelo chiaramente, basta prese in giro”

Albenga. “L’ex Anfi, un capannone comunale vuoto da anni, oggetto di incuria e disinteresse totale, diventa improvvisamente per la seconda volta il centro del mondo. Non perché qualcuno in Comune abbia avuto un’idea geniale su come usarlo per il bene dei cittadini, ma perché la Prefettura ha bussato nuovamente alla porta chiedendo: Ce lo date ancora una volta per i migranti? E giù il teatrino del ‘è solo un’ipotesi’, ‘niente di confermato”’, ‘valuteremo. Intanto, come già accaduto nel 2023, il sopralluogo all’ex Anfi è già stato fatto. Ma chi credete di prendere in giro?”. Così, in una nota, il consigliere comunale Ginetta Perrone e l’ex consigliere forzista del Comune di Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Il sindaco Riccardo Tomatis – spiegano – ancora una volta, si rifugia dietro alle frasi fatte: ‘ragazzi in fuga dalla guerra’, ‘accoglienza temporanea’, ‘umanità’. Tutto molto commovente, se non fosse che nei mesi scorsi il Comune ha bellamente ignorato proposte concrete arrivate da cittadini e associazioni no profit, protocollate regolarmente, con progetti sociali seri per riqualificare proprio l’ex Anfi. Idee per restituirlo alla città, per i giovani, per chi ha bisogno. Non chiacchiere: progetti. Ma all’amministrazione non gliene è fregato niente. Neanche una risposta. Neanche un incontro. Adesso invece, quando suona il telefono dalla Prefettura, tutti sull’attenti. Riunioni, dichiarazioni, pose da benefattori”.

“C’è chi in giunta, a furia di fare la Rackete de no atri, pare più interessata a sfoggiare l’animo caritatevole che a servire davvero i cittadini di Albenga nei bisogni sociali. Ci sono famiglie in seria emergenza abitativa che hanno bisogno di un letto dove dormire e di loro nessuno si preoccupa. Questa non è politica, è fumo negli occhi. Albenga non può essere governata a colpi di improvvisazioni e sottomissioni. Serve una visione, serve ascolto, serve rispetto per chi ha proposto soluzioni vere ben prima dell’arrivo dei “ragazzi in fuga”. Se volete fare accoglienza, ditelo chiaramente. Ma abbiate il coraggio di spiegare anche perché avete buttato nel cassetto tutte le idee nate nella città per la città. Basta ipocrisie. Basta amnesie istituzionali. Basta prese in giro”, concludono.