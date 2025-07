Albenga d’Autore: il territorio protagonista e da domenica spazio ai grandi nomi della narrativa, della musica e dell’attualità

Albenga. Domani, sabato 5 luglio, un’altra giornata interamente dedicata al territorio e all’editoria locale, con il ritorno dell’apprezzata sezione “Riviera in Giallo” curata da Delfino Moro Editore. In Piazza dei Leoni, a partire dalle ore 18.30, Diego Delfino guiderà il pubblico in un viaggio tra le ultime uscite del giallo ligure, presentando tre voci originali del panorama locale:

Pupi Bracali con “Dalle paludi al cielo”

con Rodolfo Rotondo con “Dettagli preziosi”

con Carlo Schimmenti con “XVI Titolo Segreto”

A partire da domenica 6 luglio, Albenga d’Autore apre il sipario sui grandi nomi nazionali, con un programma ricco di eventi pensati per tutti i gusti e tutte le età: incontri per bambini, riflessioni sull’attualità, narrativa d’autore, satira, musica e spettacolo.

Ecco i principali appuntamenti in programma:

6 LUGLIO

Ore 18.30 – Piazza IV Novembre :

Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri – Avventura per piccoli lettori con Andrea Visibelli e Davide Panizza

– Avventura per piccoli lettori con e Spettacolo “Piratour” con Barbarada e Barbaraspa

Ore 21.00 – Piazza San Michele

Nicola Gratteri, uno dei più importanti magistrati italiani, protagonista dell’incontro serale condotto da Dario Vergassola, per una riflessione profonda su legalità, giustizia e criminalità organizzata.

7 LUGLIO

Ore 18.30 – Piazza San Michele

Camilla Mancini presenta “Libera di essere me” (Mondadori, 2025): un racconto potente di autodeterminazione femminile.

Ore 21.00 – Piazza San Michele:

Luca Misculin , giornalista de Il Post , presenta “Mare aperto”

, giornalista de , presenta A seguire, attesissimo incontro con Diego Bianchi – Zoro, volto amato della TV e autore satirico tra i più seguiti in Italia.

8 LUGLIO

Ore 18.30 – Piazza IV Novembre:

Peppe Millanta presenta il suo ultimo libro per ragazzi “Il pescatore di stelle” (Rizzoli, 2025)

presenta il suo ultimo libro per ragazzi (Rizzoli, 2025) Laboratorio creativo per bambini: La barca dei desideri

Ore 18.30 – Piazza San Michele:

Dario Vergassola presenta il suo libro “Liguria. Terra di mugugni e di bellezza” (Mondadori, 2024) – un’irriverente dichiarazione d’amore per la sua terra natale

Ore 21.00 – Piazza San Michele

Intervista evento: Vergassola incontra Dargen D’Amico , tra parole e musica

, tra parole e musica A seguire, DJ set con Dargen per chiudere la serata in festa

Albenga d’Autore si conferma una manifestazione trasversale, inclusiva e popolare, capace di parlare ai bambini e agli adulti, agli appassionati di narrativa, agli amanti della musica e a chi cerca stimoli culturali e riflessioni sull’attualità.

Un’occasione per vivere Albenga non solo come città d’arte e di storia, ma anche come capitale della cultura contemporanea.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per info e aggiornamenti: ScopriAlbenga.