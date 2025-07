“Albenga d’Autore”: grande successo per la rassegna culturale

Albenga. È stato un vero trionfo di pubblico e contenuti l’edizione 2025 di Albenga d’Autore, la rassegna culturale che ha animato in centro storico di Albenga con appuntamenti e incontri emozionanti e coinvolgenti, capaci di attrarre migliaia di persone. Un pubblico attento, partecipe e variegato ha assistito alle interviste e dialoghi con autori e personaggi di primo piano del panorama culturale e sociale italiano, in un contesto unico, suggestivo e ricco di significato.

Attesissimo e partecipatissimo è stato poi l’incontro con Nicola Gratteri, magistrato da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, noto per il suo coraggio e il suo instancabile lavoro nel contrasto alla ‘ndrangheta. Con grande lucidità e profondità, ha raccontato le sfide della giustizia, ricevendo un caloroso e meritato applauso da parte di una piazza gremita.

Camilla Mancini, giovane autrice e attivista ha toccato il cuore dei presenti con la sua storia personale, un racconto intimo ma potente che ha acceso i riflettori sull’importanza di combattere il bullismo e sostenere i ragazzi più fragili. Il suo impegno concreto nella sensibilizzazione su questi temi ha emozionato e fatto riflettere.

A seguire, Diego Bianchi, volto di Propaganda Live, programma televisivo amatissimo dal pubblico per la sua capacità di mescolare informazione, satira e attualità. Con la sua ironia tagliente e intelligente, Bianchi ha saputo creare un dialogo serrato con il pubblico, tra il detto e il non detto, offrendo spunti di riflessione sulla società contemporanea senza mai perdere il sorriso.

A chiudere la rassegna, uno spettacolo fuori dagli schemi con Dargen D’Amico, cantautore e giudice di X Factor, che ha fatto ballare piazza San Michele, ma ha anche mostrato un lato profondo e impegnato, parlando con naturalezza e empatia con il pubblico del suo impegno sociale. Un artista completo che ha saputo conquistare il pubblico, emozionare e far pensare.

Tutti gli appuntamenti sono stati magistralmente condotti da Dario Vergassola, vero e proprio mattatore del palco. Con la sua ironia pungente e mai banale, ha saputo accompagnare gli ospiti e il pubblico in ogni incontro, creando un’atmosfera familiare, brillante e mai scontata.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga d’Autore ha riscosso un successo straordinario tra il pubblico e ne siamo davvero felici. L’Amministrazione continuerà a puntare su eventi come questi, che valorizzano la nostra città, la arricchiscono culturalmente e la fanno conoscere anche a chi non l’ha mai visitata. È stato molto bello vedere come tutti gli ospiti si siano innamorati di Albenga. La promozione del territorio passa anche attraverso la cultura, la bellezza degli incontri e la qualità delle persone che ospitiamo.”