Albenga, dalle parole ai fatti: Cangiano convoca la commissione speciale per il potenziamento dell’ospedale

Albenga. Dalle parole ai fatti. Lo aveva annunciato ieri (15 luglio) e in meno di 24h è scattata la convocazione della Commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga.

A convocarla è stato il presidente della commissione consigliare sanità Giorgio Cangiano, autore di una presa di posizione forte sulla situazione del PPI dell’ospedale ingauno.

“Le ambulanze vengono comunque inviate dal 118 al pronto soccorso di Santa Corona invece che essere smistate, a seconda della gravità dei casi, direttamente sia ad Albenga che a Pietra Ligure. Considerare un test l’apertura di una struttura di emergenza nella quale non vengono inviate le ambulanze è una evidente presa in giro e manifesta la volontà di crearsi la scusa per non riaprire definitivamente. Convocherò una riunione urgente”, la sintesi delle sue parole.

E la convocazione, come detto, è arrivata, indirizzata al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali: Diego Distilo, Emanuela Guerra, Guido Lugani, Ginetta Perrone, Nicola Podio, Raiko Radiuk, Monica Tomatis, Roberto Tomatis e Barbara Vullo.

La commissione si riunirà il prossimo 22 luglio, alle 18,45, nella sala degli Stucchi. Un solo punto all’ordine del giorno, ovviamente “La situazione del Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia”.