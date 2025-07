Albenga, Cammino di Compostela: il consigliere Lugani presenta una mozione per valorizzare il tratto ingauno della via della Costa

Albenga. Il consigliere comunale albenganese Guido Lugani ha presentato una mozione volta a valorizzare il ruolo della città di Albenga all’interno del Cammino di Santiago di Compostela, nello specifico lungo il tracciato della Via della Costa, una delle direttrici che collega Roma a Santiago de Compostela e viceversa.

“La nostra città – ha dichiarato Lugani – si trova su un importante itinerario spirituale, culturale e turistico riconosciuto a livello internazionale. Sempre più pellegrini scelgono di attraversare Albenga durante il loro cammino, e alcuni di loro hanno già fatto tappa nel nostro territorio, confermando il valore e il potenziale che possiamo offrire”.

La mozione sottolinea alcuni elementi fondamentali del legame tra Albenga e il Cammino di Santiago: presenza del Capitolo Ligure della Confraternita di San Jacopo di Compostella, ospitato presso il Seminario Vescovile, organismo che rilascia le credenziali del pellegrino; esistenza di un punto di ospitalità per pellegrini in Regione Rollo, attivo e operativo sul territorio ingauno.

A rafforzare ulteriormente questo legame, è il lavoro svolto dall’Archivio Storico Diocesano di Albenga, grazie al quale si è potuto appurare un antico e profondo legame tra la città e il Cammino di Santiago, testimoniato da importanti ritrovamenti e documentazioni storiche.

Nella mozione si chiede all’amministrazione comunale di: installare una pietra miliare con l’indicazione delle distanze da Santiago de Compostela e da Roma, decorata con i simboli della conchiglia del pellegrino e dalle due chiavi incrociate, elementi iconici dei Cammini; istituire presso lo sportello IAT un timbro ufficiale del Comune di Albenga da apporre sulle credenziali dei pellegrini, raffigurante simboli identificativi della città e valutare, in collaborazione con associazioni locali, ulteriori iniziative di promozione culturale e turistica, anche in relazione al Cammino di San Martino.