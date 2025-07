Albenga, approvato il nuovo programma triennale delle opere pubbliche 2025/27

Albenga. Durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 30 giugno, è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 e la conseguente modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ad Albenga.

La delibera è stata illustrata dal Sindaco Riccardo Tomatis e dal vicesindaco Silvia Pelosi, che ha spiegato come la variazione si sia resa necessaria a seguito dell’ottenimento di contributi regionali e della devoluzione di mutui attivati dall’Amministrazione per finanziare interventi strategici sul territorio.

Il nuovo quadro prevede investimenti per oltre 5,8 milioni di euro, destinati a opere che vanno dalla messa in sicurezza idraulica al miglioramento delle infrastrutture cittadine: un impegno concreto verso lo sviluppo sostenibile e la sicurezza di Albenga.

Gli interventi principali

Tra gli interventi di maggiore rilievo:

5 milioni di euro (stanziati dalla Regione Liguria) per l’ adeguamento idraulico del Rio Carenda , un’opera fondamentale per la messa in sicurezza dell’area dal punto di vista idrogeologico;

(stanziati dalla Regione Liguria) per l’ , un’opera fondamentale per la messa in sicurezza dell’area dal punto di vista idrogeologico; 366 mila euro per la riqualificazione del molo della Darsena , i cui lavori sono già in fase di realizzazione;

per la , i cui lavori sono già in fase di realizzazione; 300 mila euro per il rifacimento della strada su Lungocenta Croce Bianca, per cui si attende il parere della Regione relativo alla canalizzazione delle acque bianche;

per il rifacimento della strada su Lungocenta Croce Bianca, per cui si attende il parere della Regione relativo alla canalizzazione delle acque bianche; 496 mila euro per il secondo lotto dei loculi del cimitero di Leca, un’opera che risponde a una concreta necessità del territorio.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “Tutte le opere citate sono inserite nel piano triennale e già coperte da finanziamenti o da mutui, come nel caso dei nuovi loculi.

Il contributo più rilevante riguarda il finanziamento di 5 milioni di euro per il Rio Carenda, un intervento fondamentale per la sicurezza di un’area fortemente caratterizzata dalla presenza di aziende agricole e sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico. Abbiamo già affidato all’ing. Misurale, con un investimento comunale di 150 mila euro derivante dall’avanzo di bilancio, l’incarico per la verifica idraulica dell’intero corso del rio, con l’obiettivo di valutare gli interventi complessivi necessari, predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica di un ulteriore lotto funzionale e accedere a ulteriori fondi, come quelli del CNR. La messa in sicurezza del Rio Carenda rappresenta non solo un’opera tecnica, ma un investimento nel futuro della nostra città e della sua economia.”

Il secondo lotto dei loculi a Leca

Il secondo lotto del cimitero di Leca, progettato dall’ing. Andrea Alessandri, prevede:

la sopraelevazione dei loculi esistenti con la realizzazione di 210 nuovi loculi ;

con la realizzazione di ; la sistemazione degli ossari;

l’installazione di due ascensori per facilitare l’accesso ai piani superiori.

Un intervento necessario per far fronte alla crescente richiesta e migliorare l’accessibilità del cimitero.

Lungocenta Croce Bianca: un intervento atteso

Il rifacimento della Passeggiata Lungocenta Croce Bianca è legato al precedente intervento di ripristino dell’argine, che aveva comportato la demolizione del tratto di strada e l’interruzione della canalizzazione delle acque bianche.

A tal fine è stato dato incarico a un geologo per seguire il progetto di ripristino della canalizzazione e lo scarico delle acque meteoriche nel fiume Centa. La documentazione è già stata predisposta per l’autorizzazione regionale. Una volta ottenuto il via libera, si procederà all’affidamento dei lavori per il completo ripristino della viabilità.

Darsena e Piazza De André: la nuova centralità del fronte mare

Sono in fase di completamento anche i lavori della nuova passeggiata davanti alla Darsena, che daranno continuità alla recente realizzazione di Piazza De André, già divenuta uno dei principali punti di aggregazione e il cuore degli eventi estivi.

“Questi interventi — conclude il Sindaco Tomatis — rappresentano investimenti concreti che rispondono ai bisogni reali della nostra comunità e che contribuiscono a rendere Albenga una città sempre più sicura, accogliente e vivibile”.