Albenga, annullato in parte il concorso per l’area turismo: da rifare le prove orali e pratiche

Albenga. Colpo di scena nel concorso pubblico bandito dal Comune di Albenga per l’assunzione di un operatore esperto a tempo pieno e indeterminato per l’area turismo: il segretario generale del Comune, in qualità di dirigente ad interim, ha disposto l’annullamento della prova orale e pratica, a causa di errori e violazioni nelle modalità di svolgimento e valutazione.

Il concorso era partito regolarmente con la pubblicazione del bando a fine 2024 e si era chiuso, almeno apparentemente, con lo svolgimento delle prove a marzo di quest’anno. Tutto sembrava procedere come da programma, ma il lungo silenzio seguito alla fine delle prove aveva insospettito alcuni candidati. Col passare delle settimane, in assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte del Comune, 4 dei 78 partecipanti avevano deciso di muoversi formalmente, presentando una richiesta di accesso agli atti per capire cosa stesse succedendo.

La determina dirigenziale spiega nel dettaglio i problemi riscontrati: la pubblicazione in ritardo (di 49 giorni) dei risultati delle prove orali, in violazione delle norme; la valutazione errata della prova pratica, che è stata sommata al punteggio dell’orale, mentre il regolamento comunale stabilisce che debba solo essere giudicata “idonea” o “non idonea” e i criteri di valutazione definiti dopo lo svolgimento delle prove, contrariamente a quanto richiesto dalle regole.

Dopo aver chiesto un parere legale esterno, il Segretario ha ritenuto che questi vizi potessero esporre l’ente a ricorsi legali concreti. Per evitare controversie e garantire imparzialità, ha quindi firmato una determina con cui annulla i verbali delle prove orali e pratiche, mantenendo però valide le prove scritte.

Nel frattempo, la commissione giudicatrice si è ritirata, chiedendo di non essere coinvolta nella ripetizione delle prove. Il segretario ha accettato le dimissioni e ha nominato un nuovo presidente della commissione, il dirigente Massimo Salvatico, incaricato di ricostituire il gruppo e organizzare le nuove prove.

L’amministrazione albenganese, per rispetto delle regole e del principio di imparzialità, non era entrata nel merito delle dinamiche del concorso. Proprio per questo motivo, e vista la mole di richieste ricevute, il sindaco Riccardo Tomatis aveva deciso di affidare la questione a un esperto esterno, con il compito di analizzare la procedura e suggerire i passi da seguire.

I sette candidati che avevano superato la prova scritta verranno riammessi alla nuova fase orale e pratica. Resta però da capire se quanto accaduto finora non darà il via a nuovi ricorsi individuali, vista la lunga – e a tratti tortuosa – attesa che ha segnato questa selezione. Chi vorrà, infatti, potrà fare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.