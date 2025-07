Albenga, all’auditorium San Carlo la presentazione di “Riprendiamoci le chiavi di casa” di Marco Rizzo

Albenga. Il 4 agosto alle 19 presso l’auditorium San Carlo di Albenga Marco Rizzo, segretario nazionale DSP, presenterà Ad Albenga il libro intervista “Riprendiamoci le chiavi di casa”, un dialogo con il giornalista Fabio Dragoni (la Verità) per “denunciare il potere delle élite euro-atlantiche e rivendicare la sovranità nazionale oltre la destra e la sinistra”.

“Con un approccio diretto e schietto Marco Rizzo renderà chiare le ragioni della sudditanza internazionale dell’Italia, oramai evidente a tutti. Che si tratti della guerra in Ucraina o in Medio Oriente, oppure di decisioni sul bilancio statale dai pesanti risvolti sociali, quali l’adesione all’insensato Piano di Riarmamento europeo, l’Italia si accoda mansueta alle decisioni degli altri incapace di far valere la propria sovranità”.

Parteciperanno all’incontro l’avvocato Bruno Robello De Filippis, attuale consigliere comunale di Garlenda, ed Alessio Saso, coordinatore regionale ligure di DSP.

“Contro il pensiero unico verranno affrontati con Marco Rizzo questi temi fondamentali, per iniziare a riappropriarsi del proprio destino”.