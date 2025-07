Albenga, allarme incendio in un garage di via Mazzini: soccorsi mobilitati

Albenga. Allarme incendio ad Albenga. È scattato intorno a mezzogiorno, in via Mazzini, dove un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto un densa coltre di fumo nero.

Stando a quanto riferito, il rogo è divampato in un garage, con all’interno un’auto.

L’allarme ha mobilitato un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e i vigili del fuoco, che sono in questo momento sul posto.

La causa scatenate dovrebbe essere riconducibile ad una perdita di olio, di cui i proprietari della vettura non si erano accorti. L’intervento dei vigili del fuoco ha riportato la situazione alla normalità e, per fortuna, non risultano feriti o intossicati in seguito all’accaduto.