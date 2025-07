Albenga, alcuni residenti di via Carloforte: “Va bonificata: negli interrati un metro di acqua putrida”

Albenga. “A seguito di numerose lamentele che riceviamo dai condomini del condominio San Antonio e Luca, rispettivamente siti in via Carloforte civici 7 e 17, siamo a chiedere agli organi di competenza e controllo, l’intervento con cortese urgenza della bonifica degli interrati dei palazzi EX Giallombardo. Negli interrati vi è oltre un metro di acqua putrida, ambiente favorevole alla proliferazione di topi e zanzare inoltre, in questo periodo si sta diffondendo la notizia di questa nuova malattia di cui si parla di più in questi giorni, la Febbre del Nilo Occidentale, conosciuta anche come West Nile Virus”.

“Si tratta di una zoonosi, ovvero una malattia che può essere trasmessa dagli animali all’uomo, in questo caso principalmente attraverso la puntura di zanzare del genere Culex. Colgo anche l’occasione per segnalare lo stato di degrado della zona e per chiedere che venga svolto un servizio di vigilanza più accurato della zona”.

“I condomini sono seriamente impediti nelle loro libertà personali in quanto soprattutto nelle ore serali sono impossibilitati a muoversi liberamente senza essere disturbati o molestati da ubriachi e/o tossici“.

Studio Associato Liguria Amministrazioni Guido de Acetis