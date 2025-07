Albenga, ad Alberto Passino la delega all’agricoltura

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha conferito la delega all’Agricoltura al presidente del Consiglio comunale Alberto Passino, che subentra al consigliere Giorgio Cangiano. Un avvicendamento motivato da sopraggiunti impegni professionali che impediscono al consigliere Cangiano di continuare a seguire direttamente un settore tanto importante per il territorio ingauno.

La conferma ufficiale è arrivata dopo le prime anticipazioni di IVG.it sul possibile cambio di incarico nella giunta albenganese.

“Purtroppo sono costretto a rinunciare alla delega all’agricoltura per sopravvenuti impegni di carattere professionale e per poter seguire al meglio le altre deleghe: il coordinamento dei consiglieri comunali, la valorizzazione dell’Isola Gallinara, nonché i ruoli di presidente della commissione sanità, della commissione per il consorzio di bonifica e del comitato unitario antifascista – afferma il consigliere Cangiano -. Naturalmente rimango a disposizione per ogni attività, che come sempre porterò avanti insieme all’amministrazione.”

A raccogliere il testimone è dunque Alberto Passino: “Accetto questa delega con grande senso di responsabilità e spirito di servizio. Ho già preso parte a un primo tavolo verde come ospite, prossimamente parteciperò come delegato del sindaco, ritenendo questo, uno strumento strategico per continuare un confronto diretto con le associazioni di categoria sui vari problemi ed opportunità, che caratterizzano il settore agricolo e le imprese ingaune che vi operano”.

Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: “La delega all’agricoltura è una delega importante per la città di Albenga e sono convinto che Passino la ricoprirà al meglio. Ringrazio Giorgio Cangiano per quanto ha fatto fino ad oggi e per l’impegno e il lavoro che sta portando avanti negli altri ruoli che ricopre.”