Alassio piange la scomparsa dello storico vigile urbano Pietro Stella

Alassio. Cordoglio ad Alassio per la scomparsa dello storico vigile urbano Pietro Stella

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati e il comandante della Polizia Locale, Francesco Parrella, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dello storico vigile urbano della città, Pietro Stella: “A nome mio, del comandante della Polizia Locale Francesco Parrella e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Melgrati – esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita di Pietro Stella, il quale ha svolto il suo servizio con dedizione e senso del dovere per decenni, molti dei quali trascorsi a fianco dell’indimenticato comandante Tindaro Taranto”.

“Sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà e vicino ai cittadini, il carissimo Pietro rappresenta un pezzo di storia di Alassio che porteremo sempre nel cuore”, concludono.