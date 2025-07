Alassio: nuovo finanziamento di 155 mila euro per i servizi digitali del Comune

Il Comune di Alassio prosegue con determinazione il percorso di digitalizzazione grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il finanziamento più recente entrato nelle casse comunali è quello di 155 mila euro destinati all’Ente per l’adeguamento del sito istituzionale e del portale delle pratiche online.

Questo intervento ha permesso di rinnovare la struttura, la navigazione e l’aspetto delle pagine web secondo le più recenti linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni, offrendo maggiore accessibilità e una più efficace fruizione di informazioni e servizi digitali da parte di cittadini e imprese. Accanto a questo importante risultato si collocano numerosi altri bandi ai quali l’Ufficio Informatica del Comune di Alassio ha partecipato, già conclusi con successo. Tra questi, il bando relativo al Cloud per la migrazione dei sistemi gestionali dell’Ente verso un sistema SaaS presso un’infrastruttura certificata AgID, il bando PagoPA e il bando App IO per l’ampliamento dei servizi di pagamento elettronico e informativi, il bando CIE per l’attivazione dell’autenticazione tramite Carta d’Identità Elettronica e il bando PND per l’integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali.

Nel complesso, i progetti portati a termine dal 2022 a oggi hanno permesso di ottenere finanziamenti per un valore di circa 354 mila euro. Inoltre, sono attualmente in corso altri progetti strategici come l’adeguamento delle piattaforme SUE e SUAP, l’integrazione con l’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile ed è in fase di studio lo sviluppo dell’interoperabilità con l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane. Il completamento anche di tali progetti porterebbe il valore complessivo dei finanziamenti a quasi 400 mila Euro.

Particolarmente significativo è il risultato raggiunto dall’Ufficio Informatica, che oltre a realizzare efficacemente i progetti relativi ai bandi a cui ha partecipato, ha saputo ottimizzare le risorse assegnate, generando risparmi complessivi per oltre 172 mila euro. Queste significative economie rappresentano un patrimonio di grande valore per il Comune di Alassio, che potrà essere reinvestito in ulteriori interventi di innovazione digitale per migliorare i servizi e la qualità dell’offerta tecnologica.

L’assessore all’Informatica del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Il Comune di Alassio conferma con questi importanti risultati raggiunti dall’Ufficio Informatica la propria capacità di rendere i servizi pubblici sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. Desidero esprimere un particolare plauso ai funzionari dell’Ufficio Informatica Davide Furia ed Emerson Fortunato per il valore del loro impegno, che ha consentito e consentirà in futuro di far fruttare appieno le opportunità offerte dai fondi PNRR, valorizzando le competenze interne, contenendo i costi e creando valore aggiunto per l’intera collettività. Questo è un traguardo significativo ottenuto dalla nostra Amministrazione Comunale, che mi fa piacere condividere in particolare con il mio predecessore, oggi consigliere regionale, Rocco Invernizzi, il quale ha seguito prima di me la nascita di questi importanti progetti, veri e propri modelli di eccellenza ai quali possono guardare anche altri comuni”.