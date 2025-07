Alassio, caos in piena notte: lite tra giovani davanti a Balzola, sedie lanciate e intervento dei carabinieri

Alassio. Momenti concitati nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 luglio davanti alla storica pasticceria Balzola, in pieno centro ad Alassio. Intorno a mezzanotte, alcuni giovani avrebbero avuto un acceso diverbio con un altro gruppo di coetanei.

La situazione è degenerata in pochi istanti: sedie lanciate, urla e un principio di colluttazione. Tra i testimoni anche il titolare Carlo Maria Balzola, che si è trovato in mezzo alla lite e ha tentato di calmare gli animi. In un video, si vede il commerciante rimettere a posto le sedie e cercare di riportare la calma dopo i momenti di tensione.

“È durato tutto pochissimi minuti, per fortuna – racconta Balzola a IVG -. Poco dopo sono arrivati i carabinieri”.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON CARLOMARIA BALZOLA

Fortunatamente non si sono registrano feriti, né risultano danni al locale. La Polizia di Stato avrebbe già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire all’identità dei soggetti coinvolti.

Balzola, che è anche presidente Fipe Confcommercio, ha ribadito un concetto che aveva già espresso nel podcast La Telefonata di IVG: “Bisogna stare molto attenti a non servire alcol a certi soggetti. Dopo le bevute in qualche locale, vanno a creare disordini e a rovinare la serenità della città. Fortunatamente stavolta è andata bene, ma sono episodi che non piacciono e che vanno gestiti con serietà”.