Alassio, alle battute finali il Toto “Un autore per l’Europa”: c’è tempo fino al 12 luglio per indovinare il vincitore

Alassio. Presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio è ancora possibile, fino a sabato 12 luglio, provare a indovinare il vincitore del Premio “Un Autore per l’Europa”. Gli scrittori finalisti dell’edizione 2025 sono in ordine alfabetico Roberto Andò con Il coccodrillo di Palermo (La nave di Teseo), Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli), Marco Balzano con Bambino (Einaudi), Paolo Malaguti con Fumana (Einaudi) e Martina Pucciarelli con Il Dio che hai scelto per me (HarperCollins). Attraverso il gioco “Toto-Premio”, gli iscritti alla Biblioteca che indovineranno il vincitore potranno così partecipare all’estrazione del premio messo in palio dalla Gioielleria Medagliani di Alassio.

La formula è molto semplice. Ogni utente della Biblioteca di Alassio potrà compilare un apposito coupon, ed anche chi non è invece utente potrà iscriversi, gratuitamente, al momento del voto e tentare la fortuna.

“Confermiamo – dice il consigliere al Premio ‘Un Autore per l’Europa’ Mariacristina Boeri – il positivo riscontro dello scorso anno verso questa formula semplice ma accattivante. Giocare non costa nulla e avvicina il Premio ai lettori. Quest’anno la finale è stata anticipata a sabato 19 luglio, quindi rimane poco tempo ma restano comunque ancora abbastanza giorni per compilare il coupon e pronosticare il vincitore. Ogni estratto sarà abbinato allo scrittore scelto e non resterà altro che seguire la finale per sapere chi vincerà. È un piccolo gesto di riguardo verso tutti quegli utenti della Biblioteca che leggono le opere del nostro Premio, dimostrando un attaccamento alla letteratura contemporanea italiana, importante per gli sforzi dell’Amministrazione in questa direzione”.

Il giorno prima della finale si conosceranno i nomi dei cinque estratti, uno per ogni scrittore. A loro sarà riservato un posto tra gli invitati in Piazza Partigiani per attendere così l’esito conclusivo della finale. La Biblioteca di Alassio è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 19. Si potrà esprimere il proprio voto fino a sabato 12 luglio.