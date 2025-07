Al via la 13^ SMARtcup Liguria, la competizione regionale che aiuta le idee imprenditoriali a diventare startup

Liguria. Al via la tredicesima edizione di SMARTCup Liguria, la business plan competition promossa da Regione Liguria e gestita da Filse. L’iniziativa coinvolge oltre 70 partner e stakeholder, pubblici e privati, e nelle precedenti edizioni ha raccolto più di 300 idee di business, contribuendo alla nascita di circa 60 startup.

Quattro i settori di riferimento per la presentazione delle candidature: ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial. Le proposte potranno essere inviate fino al 6 ottobre 2025.

Per supportare la strutturazione dei progetti imprenditoriali, sarà disponibile la SMARTCup Academy, in un’edizione rinnovata e itinerante nelle quattro province liguri.

“SMARTCup Liguria è uno strumento concreto per promuovere lo spirito imprenditoriale e sostenere lo sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio – dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria – La Regione crede fortemente in questo percorso, che consente di trasformare idee valide in realtà imprenditoriali capaci di generare occupazione, innovazione e crescita economica”.

Le quattro migliori idee regionali verranno selezionate durante la finale in programma il 29 ottobre presso il BIC di Filse. In palio, premi che vanno dalla partecipazione alla competizione nazionale PNI 2025, prevista per il 4 e 5 dicembre a Ferrara, all’incubazione gratuita di sei mesi presso gli incubatori regionali. I vincitori potranno inoltre accedere a servizi di mentoring, promozione, assistenza all’avvio dell’attività imprenditoriale e ulteriori benefit offerti dai partner.

Grazie al programma SMARTCup Liguria Plus, le startup selezionate potranno beneficiare anche di un percorso di internazionalizzazione messo a disposizione da Liguria International.

“Sostenere i nuovi imprenditori significa creare valore per il nostro territorio, generando innovazione, occupazione e sviluppo – afferma Gerolamo Taccogna, presidente di Filse. – SMARTCup Liguria aderisce inoltre a PNI Cube, il network nazionale del Premio per l’Innovazione”.

Per questa edizione è stata rafforzata la collaborazione con Start Cup Unige, il concorso promosso dall’Università degli Studi di Genova e rivolto alla comunità accademica, a testimonianza del forte legame tra ricerca, innovazione e imprenditorialità.

“L’edizione 2025 introduce una nuova formula per la SMARTCup Academy – spiega Maria Nives Riggio, vicedirettore generale di Filse – Il percorso di accompagnamento e formazione per gli aspiranti imprenditori sarà itinerante: webinar, workshop, sessioni di mentorship e momenti di condivisione delle best practices saranno organizzati in collaborazione con i nostri partner, che con entusiasmo e competenza hanno scelto di partecipare attivamente a tutte le fasi di questa iniziativa corale”.