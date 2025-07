Al via il Campo Sole 2025 di Alassio: estate di gioco e condivisione per 110 bambini

Alassio. È iniziato oggi il Campo Sole 2025, il servizio estivo organizzato dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio e gestito dalla cooperativa Jobel, che accompagnerà durante l’estate 110 bambini dai 3 ai 12 anni in un’esperienza all’insegna del mare, dell’apprendimento e del divertimento.

Nei giorni scorsi, nell’auditorium delle scuole secondarie di primo grado Ollandini, si è svolta una riunione informativa molto partecipata con le famiglie, che ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione per entrare ancora maggiormente nel dettaglio dell’organizzazione del servizio e rispondere alle domande dei genitori alla presenza del presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda, dei funzionari dell’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune di Alassio e degli educatori.

Per esigenze del cantiere di adeguamento del plesso scolastico delle scuole elementari di via Neghelli, il Campo Sole si svolgerà in questa prima settimana presso la scuola Oldano, per poi trasferirsi nel nuovo plesso “M.M. Ollandini”. Le giornate comprenderanno attività presso la spiaggia del Circolo Nautico al Mare posta a levante del Porto Luca Ferrari, laboratori, giochi, momenti educativi e il servizio mensa, a cura del nuovo gestore Dussmann Service. Il trasporto sarà invece a cura di TPL Linea.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, dichiara: “Diamo un caloroso benvenuto ai giovani partecipanti del Campo Sole edizione 2025, augurando a bambini e famiglie una splendida estate. La riunione dei giorni scorsi è stata un momento prezioso per spiegare nel dettaglio come si svolgerà il Campo Sole, ascoltare le esigenze dei genitori e presentare la qualità del servizio messo a disposizione dal Comune di Alassio. Questo servizio ha un costo complessivo di circa 250mila euro e, grazie all’impegno dell’Amministrazione e di 30 educatori, rappresenta un aiuto concreto per chi lavora, oltre che un’opportunità educativa e ludica di alto livello per i bambini che lo frequentano”.