Al Priamar grande successo per la serata Savona All Stars, uniti per l’Aias

Savona. “L’evento organizzato da Aias, grazie al contributo del Comune di Savona, è stato davvero un successo. Grandissima la partecipazione dei savonesi che hanno risposto all’iniziativa con entusiasmo. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’evento riempiendo piazza della Cittadella di balli, canti e sorrisi”, commentano gli organizzatori.

Aias vuole ringraziare il Comune di Savona, in particolar modo la Vicesindaco Elisa di Padova e Manuela Fabiano, che si sono rese fin da subito disponibili per rendere concreta l’idea. Un sentito ringraziamento al Bar Cezanne per essersi messo a disposizione in questo lunedì sera di solidarietà e a Radio Jasper che ha seguito con professionalità e simpatia i numerosi artisti intervenuti.

“Immensa gratitudine va proprio agli artisti che ieri sera hanno suonato e cantato a titolo gratuito, dando il loro importantissimo contributo ad Aias e soprattutto puntando un faro sull’importanza dell’operato dell’Associazione, che ricordiamo si occupa di riabilitazione a bambini minori con disabilità proprio nella città della Torretta. Un plauso quindi a Emanuele Dabbono, Raphael&Ermanno Fabbri, Ellenbeat, Frenci Vibes& Ale_Eazy, Matteo Garbarini & Groove Monkey e naturalmente Mattia Villardita alias Spiderman per la loro apprezzatissima partecipazione”, concludono.