Al cimitero di Laigueglia l’ultimo saluto ad Alessandro “Wuber” Maglione

Laigueglia. Martedì 8 luglio, alle ore 15.00, presso il cimitero del Lupo di Laigueglia, si terrà un ultimo saluto ad Alessandro “Wuber” Maglione, il 57enne (classe 1967), molto conosciuto e stimato nel borgo marinaro, deceduto sabato scorso dopo aver accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La salma verrà tumulato nel cimitero di famiglia.

Ha gestito un locale in piazza Marconi e attualmente lavorava come barista in un altro locale, situato in piazza della Libertà.

Lascia il figlio Lorenzo, il fratello Marco e i suoi familiari.

Su richiesta della famiglia del 57enne niente fiori, ma opere di donazione all’associazione Airc.

La sua scomparsa ha lasciato dolore e sgomento nella comunità laiguegliese, con numerosi di cordoglio e commozione diffusi sui social e arrivati alla famiglia.