Al BeeFly il noto rapper Jake La Furia, in vacanza a Loano

Loano. Tappa savonese per il noto rapper e personaggio televisivo Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli.

Il rapper italiano, infatti, ha scelto la riviera ligure e in particolare Loano per trascorrere un weekend di vacanza. E oggi, per lui una visita e un pranzo nel noto locale e ristorante BeeFly, accolto da Nino Tassara e da tutto lo staff.

Jake La Furia ha voluto gustare le specialità liguri, rimanedo entusiasta dell’accoglienza e dell’atmosfera estiva nella località loanese.

Attivo inizialmente con i Club Dogo, a partire dal 2012 il rapper ha intrapreso anche una carriera come solista, autore di successi come “El Party”, “Bandita” o ancora “6 del Mattino”: all’attivo anche numerose collaborazioni musicali e artistiche.

Inoltre, è stato anche conduttore radiofonico e disc jockey con il programma “Jake Hit Up”, trasmesso su Radio 105.

Quest’anno, a gennaio, l’uscita del suo quarto album in studio, “Fame”, prodotto interamente da The Night Skinny.