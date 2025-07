Aias Savona sarà presente con uno stand in piazza Sisto durante le notti bianche: una raccolta fondi per evitare la chiusura dell’associazione

Savona. L’Associazione Aias Savona (Associazione italiana assistenza spastici) sarà presente (in piazza Sisto IV) con lo stand dedicato durante le serate delle notti bianche del 10,17 e 24 luglio. L’obiettivo principale è quello di una raccolta fondi a sostegno delle attività ma anche quello di far conoscere Aias sempre di più.

Aias è un’associazione sul territorio savonese che eroga trattamenti riabilitativi (come ad esempio fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità) a bambini e ragazzi (in totale tra le varie sedi sono presi in carico oltre 300 minori) con disabilità e deficit sia motori che cognitivi.

A seguito di gravissimi e costosi strutturali alla sede storica di via Famagosta (ad oggi inagibile), Aias sta attualmente svolgendo la sua attività presso una sede temporanea in via Nizza (di fianco ai vigili del fuoco) facendo fronte a costi di gestione molto elevati.

Costi di gestione talmente elevati che la situazione è quasi insostenibile per questo c’è il rischio concreto che l’associazione chiuda i battenti. Le conseguenze non sarebbero di lieve entità: 300 ragazzi disabili senza un supporto e circa 25 dipendenti a casa.

L’associazione ci tiene a ringraziare il Comune per l’apporto dimostrato in questo periodo di difficoltà.