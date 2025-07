Agenzia regionale rifiuti, proroga del commissarriamento. Minoranze: “Altro passo verso l’inceneritore”

Liguria. Non solo la vicenda del termovalorizzatore e il nuovo impianto per il ciclo dei rifiuti, a tenere banco nel dibattito politico è l’Agenzia regionale, per la quale è stata decisa una proroga del commissariamento.

“E’ la nitida fotografia del fallimento delle politiche di questa destra nella gestione del ciclo dei rifiuti” attaccano i consiglieri regionali PD Davide Natale, vicepresidente commissione Ambiente, e Roberto Arboscello sulla decisione della Regione Liguria di prorogare il commissariamento dell’Agenzia dei rifiuti – ARLIR – e del commissario Monica Giuliano, in carica dal 2023.

“In questi anni nulla è stato realizzato di ciò che la legge istitutiva aveva assegnato – aggiungono -. La decisione di continuare nel solco del commissariamento è la naturale conseguenza dell’incapacità di arrivare alla normale gestione dei compiti attribuiti all’Agenzia”.

“Auspichiamo che la Corte dei conti metta il nostro esposto sull’Agenzia tra le priorità della propria azione. È insopportabile assistere a quanto sta accadendo e a quanto non si sta facendo all’interno dell’Agenzia” concludono gli esponenti Dem.

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS rincarano: “Nonostante tutte le critiche per l’inefficienza dell’Agenzia regionale per i rifiuti, la sua attività è stata prolungata e la nomina del commissario Monica Giuliano è stata prorogata per altri cinque mesi, fino al 30 novembre. La giunta Bucci, invece che pensare a risolvere i problemi dei liguri, continua a concentrarsi sul business dei rifiuti, progettando un impianto che andrà a bruciare la spazzatura anche di altre regioni, al quale ci opporremo in ogni modo”.

“L’agenzia regionale per i rifiuti non ha raggiunto gli obiettivi per cui è stata creata, ma adesso viene addirittura premiata con un’ulteriore proroga. L’inceneritore, voluto da Bucci, è una scelta insensata, osteggiata dai territori, inutile e dannosa. Il presidente ha già detto esplicitamente che l’impianto servirà per bruciare rifiuti speciali e provenienti da altre regioni, perché la dimensione prevista è chiaramente sovradimensionata rispetto alle necessità della Liguria, una regione con pochi abitanti e in costante calo demografico”.

“A nostro avviso, bisogna cercare soluzioni più moderne. In primo luogo, va aumentata la percentuale di raccolta differenziata: in questo modo, si ridurrebbe il volume, già piccolo, di rifiuto indifferenziato. Per la fase successiva, è necessario incrementare l’economia circolare, realizzando impianti molto meno impattanti per l’ambiente” concludono Candia e Casella.