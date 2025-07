Ad Albenga si entra in clima Palio, sagra dei Ravioli a Segno e dei Fossi a Toirano, musica anni ’90 a Ceriale e festa patronale a Noli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Prosegue l’estate di divertimento e relax in Riviera con tantissimi appuntamenti da non perdere adatti a tutti i gusti ed età. Ad Albenga iniziano gli appuntamenti legati al Palio Storico, Si balla a Ceriale con l’evento Voglio Tornare negli anni 90, a Noli si festeggia Sant’Eugenio, a Segno c’è la Sagra dei Ravioli, a Toirano la Sagra dei Fossi, torna l’appuntamento con Il Parco delle Favole dei Nati da un Sogno a Savona, a Laigueglia ci saranno Enrico Ruggeri e Paolo Jannacci, a Parole Ubikate in Mare ci sarà Stefano Massini

Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

AD ALBENGA SI ENTRA IN CLIMA PALIO

Rievocazione storica, animazione e spettacoli, taberne aperte e Palio tra i Quartieri della Città, tradizionale appuntamento – giunto alla XV° edizione – che si svolge ogni anno nel mese di luglio. Un evento organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni e i Quartieri del Palio Storico, in collaborazione con Comune di Albengae l’agenzia Mway Communication & Events

L’evento riporta Albenga al XIII° secolo, prende il via la penultima settimana di luglio e vede i quattro Quartieri – Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro – battersi in varie competizioni per la conquista del “Palio”.

Quest’anno, la XV° edizione del Palio Storico di Albenga, si terrà dal 12 al 20 luglio 2025 con due appuntamenti: Il 12 e 13 luglio con la rievocazione storica “Le Nundinae e gli antichi mestieri” e dal 17 al 20 luglio con il Palio dei Quartieri, le gare e la festa.

12–13 luglio | Albenga XIII secolo, le Nundinae e gli Antichi Mestieri

Due giornate pensate per esplorare la vita quotidiana, economica e sociale del XIII secolo, con:

Mercati medievali e botteghe artigiane

Spaccati di vita quotidiana e antichi mestieri animati dai Quartieri

Spettacoli tematici itineranti

L’antico centro cittadino del XIII secolo ricreato in Piazza San Michele

Suggestivo corteo storico con abiti d’epoca, riprodotti con rigorosa fedeltà al periodo rievocato

La grande cerimonia di nomina e di investitura dei Capitani delle squadre dei Quartieri

Visite guidate in collaborazione con il FAI Albenga-Alassio alla scoperta dei quattro Quartieri del centro storico

Grande novità 2025: i Deschi Medievali dei Quartieri. Una nuova formula itinerante pensata per accompagnare i visitatori in un vero e proprio viaggio del gusto tra i sapori del XIII secolo. Un percorso enogastronomico tra i Quartieri, dove riscoprire piatti tipici dell’epoca, rievocati con cura e passione. (Biglietti per la degustazione sono già acquistabili in prevendita presso lo IAT di Albenga – Torre Civica Piazza San Michele – e da Silvana idee per la casa in via Medaglie d’Oro 85)

Didattica, laboratori e dimostrazioni nelle giornate del 12 e 13 luglio:

Il pranzo medievale del Quartiere San Siro, domenica 13, con portate medievali, animato e raccontato dai figuranti del quartiere con la collaborazione di ARTE COQUINARIA. Durante tutto il pranzo, non mancheranno animazioni e spettacoli a tema, con musici, giullari e figuranti in costume che renderanno l’esperienza ancora più immersiva e divertente per grandi e piccini. (Biglietti per il pranzo medievale di San Siro sono già acquistabili in prevendita presso Silvana idee per la casa in via Medaglie d’Oro 85)

Il Palio dei bambini con cavalli e giochi medievali a cura del Quartiere San Giovanni

Lo schiaccianoci dell’Unicorno e il Cavaliere spaccabarattoli, a cura del Quartiere con Sant’Eulalia

Dimostrazione di tiro con l’arco, pratica di “Abbatti le torri”, dimostrazione con pratica di tiro alla fune e un’attività di laboratorio per bambini “dipingi il tuo scudo” in zona Piazza San Francesco a cura del Quartiere Santa Maria

Qui il programma completo dell’evento

SI BALLA A CERIALE CON VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, l’11 luglio in piazza della Vittoria, alle 21.30, appuntamento con “Voglio tornare negli anni 90”.

Voglio Tornare Negli Anni `90® è un format musicale nazionale a tema anni `90 che, in un anno, ha visto migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per farvi immergere completamente nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica.

L’evento è a pagamento.

La rassegna “Rotonda sul Mare” propone anche per l’estate 2025 un grande parterre di artisti fra comici e musicisti di primo piano garantendo tante serate di divertimento.

Per il programma completo clicca qui

NOLI FESTEGGIA SANT’EUGENIO

Dall’11 al 14 Luglio 2025 a Noli si terrà la tradizionale Festa Patronale di Sant’Eugenio. Di seguito il programma dettagliato della celebrazione.

Venerdì 11 Luglio

– Dalle ore 18,00 presso il Lungomare Marconi, zona Mercato del Pesce, Pescatori in Festa – frittura di pescato locale a cura della Cooperativa di Pesca “L. Defferari”

– Ore 21,00 presso la Cattedrale di San Pietro, esposizione dei CORPI SANTI, alla presenza delle autorità, come da antica tradizione nolese.

– Ore 21,00 ritrovo in Piazza Milite Ignoto per VISITA GUIDATA dell’antico borgo medievale di Noli, non occorre prenotare (informazioni al numero +39 3394402668).

Sabato 12 Luglio

– Dalle ore 10,00 alle ore 23,00 FIERA DI SANT’EUGENIO a cura di Consorzio La Piazza;

-Dalle ore 11,00 Regata du Figeu a cura della Lega Navale riservata ai soli minorenni. Ore 17 Premiazione presso la sede della Lega Navale.

– Dalle ore 18,00 presso il Lungomare Marconi zona Mercato del Pesce Pescatori in Festa – frittura di pescato locale a cura della Cooperativa di Pesca “L. Defferari”

– Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 apertura straordinaria in notturna della Chiesa di San Paragorio

– Ore 21,30 in Piazza Chiappella, a cura della Società Filarmonica Amici dell’Arte, concerto della Big Band del Golfo dell’Isola “Quando la banda passò…”. Al pianoforte: Alessandro Delfino. Voce e presentazioni: Mauro Barbieri. Direzione: Claudio Massola.

Domenica 13 Luglio

– Dalle ore 10,00 alle ore 23,00 FIERA DI SANT’EUGENIO a cura di Consorzio La Piazza;

– Ore 8,30 Santa Messa nell’Oratorio di Sant’Anna

– Ore 11,00 Messa Solenne presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di San Pietro;

– Ore 18,00 Santa Messa nella Cattedrale di San Pietro

– Dalle ore 18,00 presso il Lungomare Marconi zona Mercato del Pesce Pescatori in Festa – frittura di pescato locale a cura della Cooperativa di Pesca “L. Defferari”

Qui i dettagli sulla manifestazione

I NATI DA UN SOGNO TORNANO CON IL PARCO DELLE FAVOLE

Domenica 13 luglio torna “Il Parco delle Favole”, spettacolo itinerante proposto dalla compagnia “Nati da un sogno”, che, nei Giardini di Villapiana a Savona, porteranno in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Il percorso durerà circa 1 ora e si svolgerà in più tappe.

In ogni tappa, gli spettatori incontreranno personaggi fantastici che li porteranno in un viaggio magico sulle ali del Teatro e della fantasia.

Gli spettatori partiranno in gruppi da 15-20 persone circa a 15 minuti di distanza l’uno dall’altro.

A cura di Associazione Culturale Nati da un Sogno.

Per una migliore organizzazione della serata occorre effettuare la prenotazione contattando il numero di telefono 3498467988 o il 3481386086.

Leggi qui le informazioni sullo spettacolo

A PAROLE UBIKATE ARRIVA STEFANO MASSINI

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, sabato 12 luglio, alle ore 21,15, in Piazza della Concordia Albissola Marina ci sarà Stefano Massini che presenterà “Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man” (Einaudi). Con RENATA BARBERIS. Ingresso gratuito.

In caso di pioggia l’incontro potrebbe essere svolto al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario.

Trump prima di Trump raccontato dall’unico scrittore italiano ad aver vinto il Tony Award.

Si può narrare l’uomo più potente della terra come lo farebbe un cantastorie dei secoli passati, intrecciando la storia e la leggenda, la cronaca e il mito, l’orrore e la parodia? Nel raccontare la vita del suo ingombrantissimo, esagerato, predestinato protagonista, Stefano Massini parte dal principio: una famiglia di origini tedesche, un vialetto curato che attraversa un prato tagliato perfettamente, una casa immersa nella quiete idilliaca del Queens. Per stemperare la leggenda nell’umorismo e sabotare la mitologia con il sarcasmo, la parola incantatrice di Massini scende nei dettagli infinitesimali e li annoda alla traiettoria di un’esistenza affollata di personaggi: i genitori, il preside, l’autista, la Golden Wife. E poi l’avvocato, colui che di Donald annusa il potenziale e per primo ne percepisce il fluido, che gli insegna il disincanto e l’utilitarismo. Che lo spinge verso il successo, fino alla conquista di New York, fino alla torre più alta di tutte che porta il suo nome. Massini ha scritto la chanson de geste di un personaggio opaco, inafferrabile, che fa della menzogna un’arte e del successo un’ossessione. Ecco a voi la storia dei dieci minuti cruciali e delle fatalità che hanno reso Donald J. Trump l’antieroe del secolo scorso e il grande terrore del millennio appena iniziato.

Qui le informazioni sulla serata

A SEGNO LA SAGRA DEI RAVIOLI

Torna alla Società Cattolica “Fede e Lavoro” Anspi Aps Ets di Segno (frazione di Vado Ligure) il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Ravioli che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 luglio con orario 19-23.

Protagonisti dell’evento, ovviamente, i ravioli, al ragù e al burro e salvia, ma sarà anche possibile gustare la buridda di stoccafisso, oltre ad un’ampia selezione di altri primi e secondi, il tutto innaffiato da ottimi vini piemontesi e liguri.

Sono disponibili sia posti all’aperto che al coperto.

Per i dettagli sulla sagra clicca qui

A TOIRANO LA SAGRA DEI FOSSI

Il 12 e il 13 luglio 2024 in via G. Polla a Toirano, a partire dalle 19, appuntamento con la quarta edizione della Sagra dei Fossi organizzata con il patrocinio deo Comune e della Parrocchia di San Martino.

In occasione dell’evento gli esercizi commerciali del centro storico rimarranno aperti. Sarà possibile degustare ravioli al ragù, polenta bianca al sugo di porri, farinata, focaccini salati, al prosciutto e dolci, panissa, salsiccia, rostelle, spiedini, grigliata mista, acciughe fritte, würstel, patatine, condiglione, accompagnati da vino, birra e bibite.

Per il programma completo clicca qui

A LAIGUEGLIA ENRICO RUGGERI E PAOLO JANNACCI

Nella splendida cornice di “Terrazza Giuliano” a Laigueglia sabato 12 e domenica 13 luglio torna il classico appuntamento dedicato alla canzone d’autore, con «Queste piazze davanti al mare». Organizzata dal Comune di Laigueglia con la collaborazione del Club Tenco e della sua Fondazione, che insieme ne curano gli aspetti artistici, il festival prevede anche quest’anno una nutrita partecipazione di cantautori emergenti e di affermati protagonisti della scena musicale. Il programma risulta così articolato.

Sabato 12 luglio alle ore 21,15 l’evento si aprirà con «Il Tenco Ascolta», la rassegna che valorizza le nuove voci della canzone d’autore. Sul palco Camilla Barbarito, Gioachino Costa e L’ombra. Ospite d’onore della serata sarà Paolo Jannacci, artista eclettico e raffinato musicista.

Domenica 13 luglio sempre alle 21.15 una serata davvero speciale dedicata ad Enrico Ruggeri, che ripercorrerà, la sua storia artistico attraverso il suo vastissimo repertorio, costellato dai grandi successi ottenuti nella sua importante carriera. A presentare le serate il mitico Antonio Silva coadiuvato sul palco da Massimo Schiavon che cura la Direzione artistica della manifestazione. La manifestazione nata nel lontano 1996 compirà il prossimo anno trent’anni. «Dopo il Percfest – afferma il sindaco Giorgio Manfredi – andiamo avanti nel solco di una tradizione musicale di grande respiro come Queste piazze davanti al mare ospitando artisti di fama nazionale. E’ un evento che ogni anno cresce grazie ad un lavoro straordinario compiuto dal direttore artistico Massimo Schiavon. È innegabile che eventi come questo contribuiscano significativamente a far conoscere Laigueglia al di fuori dei confini regionali proprio grazie alla presenza di cantanti di successo come Paolo Jannacci e Enrico Ruggeri.

Per le informazioni sui concerti clicca qui

VARAZZE TORNA NEL MEDIOEVO CON ALERAMIA

Torna a Varazze l’appuntamento uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Aleramia, la rievocazione storica che ogni anno attira migliaia di visitatori tra le suggestive atmosfere del Medioevo. Giunta alla terza edizione, la manifestazione – organizzata dal Comune di Varazze in collaborazione con le associazioni culturali San Donato e Tre Borghi di Varazze – propone due serate di festa popolare con la rievocazione e ambientazione storica medievale, per celebrare un particolare momento della storia di Varazze.

Dopo l’appuntamento di sabato 5 luglio, si replica sabato 12 luglio – Centro storico di Varazze, ore 20:30 – 23:00

Il cuore della città ospiterà due grandi cortei storici in costume, che attraverseranno le vie cittadine fino a convergere in Piazza Bovani. Qui andrà in scena lo spettacolo finale, arricchito da musiche, danze e una scenografia che trasformerà Varazze in un affascinante palcoscenico medievale.

A partire dalle ore 20:30, due cortei storici partiranno dall’Oratorio N.S. Assunta e sfileranno per le vie del centro cittadino. Il primo seguirà l’itinerario via Malocello, Piazza Beato Jacopo, via Campana e Piazza Dante; il secondo, con partenza alle 21:00, percorrerà via Malocello, Piazza Beato Jacopo, il Molo Marinai d’Italia e si concluderà anch’esso in Piazza Dante.

I due cortei si incontreranno infine in Piazza Bovani, cuore dell’evento, dove andrà in scena lo spettacolo conclusivo con la partecipazione del Marchese aleramico Ugone il Grande e della sua corte, in un’atmosfera carica di fascino e simbolismo.

Per il dettaglio dell’evento clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’estate prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 12 LUGLIO apertura dalle 16.00 alle 23.00… Ore 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, la divertente passeggiata con il nostro simpaticissimo pony nell’uliveto, la mascotte di AsinOlla…

Alle ore 18.00 spazio allo slow trekking con gli amici asinelli del #parconatura di #pietraligure.

Non perdete poi la gustosa apericena con sangria!!!

DOMENICA 13 LUGLIO apertura dalle 10.00 alle 18.00… Per gli ospiti e i visitatori aperitivi sotto le stelle, aree pic-nic, barbecue party ogni sabato sera e postazioni per grigliate in famiglia e compagnia… Alle ore 16 e 30 MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e la “condivsione” della merenda.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.