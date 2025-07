Ad Albenga si assegna il Palio, sagra delle Verdure Ripiene a Rialto, Mingardi in concerto a Ceriale: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Prosegue l’estate di divertimento e relax in Riviera con tantissimi appuntamenti da non perdere adatti a tutti i gusti ed età. Ad Albenga proseguono gli appuntamenti legati al Palio Storico, a Rialto torna la Sagra delle Verdure Ripiene e a Pallare c’è la Festa della Solidarietà. A Ceriale c’è il concerto di Andrea Mingardi, mentre la rassegna letteraria Parole Ubikate in Mare ospita Oscar Farinetti e Roberta Recchia. Ci sarà anche un nuovo appuntamento a Savona con la rassegna teatrale per ragazzi il Parco delle Favole dei Nati da un Sogno a Savona e a Ranzi arrivano I birrai di Offenburg. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

AD ALBENGA CONTINUA IL PALIO STORICO

Rievocazione storica, animazione e spettacoli, taberne aperte e Palio tra i Quartieri della Città, tradizionale appuntamento – giunto alla XV° edizione – che si svolge ogni anno nel mese di luglio. Un evento organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni e i Quartieri del Palio Storico, in collaborazione con Comune di Albengae l’agenzia Mway Communication & Events

L’evento riporta Albenga al XIII° secolo, prende il via la penultima settimana di luglio e vede i quattro Quartieri – Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro – battersi in varie competizioni per la conquista del “Palio”.

Dal 17 al 20 luglio con il Palio dei Quartieri, le gare e la festa.

17–20 luglio | Il Palio dei Quartieri, le gare e le celebrazioni

Quattro giorni di grande spettacolo, sfide e rievocazione:

Cortei storici: apertura e chiusura dell’evento con le grandi sfilate in abiti d’epoca con il passaggio di Innocenzo IV

Giochi tra i Quartieri: tiro con l’arco, tiro alla fune, la famiglia medievale e la sassaiola

Spettacoli serali: musici, mangiafuoco, giullari, danze, duelli e altri artisti itineranti

Mercatini a tema: artigiani e articoli medievali in largo Doria, via Enrico d’Aste e piazza IV Novembre

Laboratori Creativi per bambini: Da giovedì 17 luglio, ore 19.30, i bambini potranno partecipare a laboratori artistici a cura di Linda Castiglione, nel laboratorio in via Mariettina Lengueglia 45

Taverne dentro e fuori le mura: moltissime proposte culinarie per gustare il Medioevo a cura dei commercianti del centro storico e altre attività aderenti

I QUATTRO QUARTIERI PROTAGONISTI

Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro saranno i protagonisti assoluti dell’evento. Le piazze e le vie del centro storico si animeranno con allestimenti curati nei minimi dettagli, frutto di mesi di lavoro, ricerche storiche e creatività. I temi e le ambientazioni principali saranno l’economia circolare medievale, le corporazioni artigiane (fabbri, cerai, falegnami, orafi), l’ospitalità dei pellegrini e il ruolo delle donne nella società medievale.

GLI ARTISTI DELL’EDIZIONE 2025

Quartiere Sant’Eulalia

Quartiere San Giovanni

Quartiere Santa Maria

Quartiere San Siro

Fiammetta

Chimica del fuoco

Ordo melodico

Compagnia del Coniglio

Sonagli di Tagatam

Milfo lo Buffon Giullare

Pierpaolo Pederzini

Tamburini del Podestà

Compagnia dei Merli d’Acciaio

La Fenice del Vasto

Compagnia d’Arme Luporum Filii

A CERIALE IL CONCERTO DI ANDREA MINGARDI

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, il 19 luglio in piazza della Vittoria, alle 21.30, appuntamento con il concerto gratuito di Andrea Mingardi.

La rassegna “Rotonda sul Mare” propone anche per l’estate 2025 un grande parterre di artisti fra comici e musicisti di primo piano garantendo tante serate di divertimento.

SAGRA DELLE VERDURE RIPIENE A RIALTO

Sabato 19 luglio, dalle 19, in località Chiesa a Rialto va in scena la terza edizione della Sagra delle Verdure Ripiene organizzata dall’Asd Polisportiva Rialtese.

Si potranno degustare zucchine, melanzane e cipolle ripiene, ma anche ravioli, salsiccia, focaccini e tanto altro.

La serata sarà animata dalla musica con l’orchestra Beppe Montagna e l’esibizione della Asd Scuola di Ballo Anna Chiola.

I NATI DA UN SOGNO TORNANO CON IL PARCO DELLE FAVOLE

Domenica 20 luglio torna “Il Parco delle Favole”, spettacolo itinerante proposto dalla compagnia “Nati da un sogno”, che, nel Parco del Santuario di Savona, porteranno in scena “Inside Out”.

Il percorso durerà circa 1 ora e si svolgerà in più tappe.

In ogni tappa, gli spettatori incontreranno personaggi fantastici che li porteranno in un viaggio magico sulle ali del Teatro e della fantasia.

Gli spettatori partiranno in gruppi da 15-20 persone circa a 15 minuti di distanza l’uno dall’altro.

A cura di Associazione Culturale Nati da un Sogno.

Per una migliore organizzazione della serata occorre effettuare la prenotazione contattando il numero di telefono 3498467988 o il 3481386086.

A PAROLE UBIKATE ARRIVA OSCAR FARINETTI

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, venerdì 18 luglio, alle ore 21,15, in Piazza della Concordia Albissola Marina sarà ospite Oscar Farinetti che presenterà il libro “Hai mangiato?” (Slow Food).

Conduce la serata Roberta Milano. Ingresso gratuito.

In caso di pioggia l’incontro potrebbe essere svolto al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario

La guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi popolano le pagine del nuovo libro di Oscar Farinetti il cui titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse «Hai mangiato?».

Il cibo come cura, come passione, come relazione, come momento di condivisione, c’è tutto questo sulle tavole, ai fornelli e tra i personaggi del libro. Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici e episodi della vita quotidiana regalandoci racconti coinvolgenti e ritratti originali.

Oscar Farinetti è un imprenditore e dirigente d’azienda, figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. E’ l’ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro. Con il ricavato della vendita di UniEuro nel 2004 dà vita a una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly, ispirata ai principi fondanti di Slow Food di Carlo Petrini. Eataly è attualmente il più grande mercato di eccellenze gastronomiche, dove poter comprare, mangiare e imparare. Il gruppo diffonde il “Made in Italy” in tutto il mondo, e conta decine di filiali in Italia, fino anche in Giappone e negli Usa. Nel 2012 è stato insignito del Premio Scanno per l’alimentazione per “aver dimostrato di saper coniugare attività imprenditoriale ed attenzione verso l’ambiente ed il sociale”. Ha scritto diversi libri, tra i quali Serendipity, Storie di coraggio, 10 mosse per affrontare il futuro.

A PAROLE UBIKATE ARRIVA ROBERTA RECCHIA

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, sabato 19 luglio, alle ore 21,15, in Piazza della Concordia Albissola Marina sarà ospite Roberta Recchia che presenterà “Io che ti ho voluto così bene (Rizzoli)”.

La serata sarà condotta da Lorenzo Caviglia e Margherita Sirello.

Roberta Recchia (scrittrice il cui romanzo d’esordio «Tutta la vita che resta» è stato un vero caso letterario, con 100 mila copie vendute, e i cui diritti sono stati venduti in 15 Paesi) ha scritto un romanzo carico di grazia sulla possibilità di rinascere e di saper perdonare, con un protagonista che ci conquista e ci commuove da subito: perché la sua voce ci arriva con tutta la pienezza dei silenzi e delle verità sussurrate.

A RANZI I BIRRAI DI OFFENBURG

Per la prima volta a luglio, da domenica 20 a Martedì 22, il bosco di Ranzi, sula collina di Pietra Ligure, ospiterà la quattordicesima edizione de I Birrai di Offenburg. Non una semplice festa della birra ma un vero e proprio gemellaggio tra le specialità tedesche della Foresta Nera e le ricette tipiche della Liguria.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Circolo Giovane Ranzi, con la collaborazione di una piccola rappresentanza di cuochi e Mastri Birrai proveniente dal Baden Wurttenberg, regione del sud della Germania di cui fa parte la cittadina di Offenburg, gemellata con Pietra ligure dal 2007, si volge in uno degli scenari più suggestivi della Riviera: un grande prato nascosto che si apre all’improvviso nella macchia mediterranea. Un luogo affascinante, al confine tra l’ombra del bosco e la luce d’orata del tramonto, con il mare sullo sfondo dove, per tre giorni, si incontreranno profumi, sapori di due tradizioni culinarie differenti ma in egual misura sorprendenti e gustose.

I Birrai di Offenburg negli anni è diventato il punto di riferimento per coloro che nella cucina cercano un’esperienza diversa dall’ordinario: non soltanto nutrimento, ma anche condivisione, legami, ricerca e scoperte.

Il menù è come un dialogo accattivante, un “botta e risposta” autentico e genuino che racconta due identità diverse: si potrà scegliere tra i Wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla Ligure, il Fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e cotto al forno) e le Trofie pesto patate e fagiolini, tra il Bauernscinken (prosciutto stagionato della Foresta Nera) e i Ravioli fritti e la Panizza, tra lo Steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno o il galletto, il Risotto alla Birra e i Gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la Kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le Frittelle di mele e tante altre prelibatezze.

Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra o, meglio, i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2025 dal Birrifico Kronen di Offenburg: la bionda Export, la bianca Hefe-Weizen e la speciale Spezialbier, novità di quest’anno.

La cantina ligure propone i vini etichettati 1919: Nostralino bianco e rosso, Pigato e Vermentino D.O.C. Non mancherà poi un Prosecco D.O.C. per gli amanti delle bollicine.

Come consuetudine la festa non finisce a tavola: ricco e variegato infatti anche il programma musicale con un intrattenimento continuo, dalla cena fino a notte fonda . Alle 19 in mezzo ai tavoli, sotto un tetto di luci, si alterneranno piccole formazioni folk (20.07 Demueluin, 21.07 Nando Rizzo in trio, 22.07 Mario Cau & Zingarò). Dalle 21 Live Band Show sul palco principale (20.07 Margot, 21.07 Les Chic, 22.07 Sheldon & The rollin’ Cats) per uno spettacolo all’insegna del Rock e della Dance. Dalle 23 Dj set con le migliori hit del momento con J.Nice e AirDj

A PALLARE LA SAGRA DELLA SOLIDARIETA’

Dal 17 al 20 luglio a Pallare appuntamento con la 25esima Festa della Solidarietà organizzata da Avis col supporto del Comune di Pallare.

A partire da giovedì 17, tutte le sere, dalle 19 apriranno gli stands gastronomici con gli speciali menù dell’Avis e i Lisotti. Per tutta la durata dell’evento saranno paerti il mercatino espositivo e all’interno del palazzetto Parco Giochi con gonfiabili per bambini.

Per gli amanti della musica e del ballo, da giovedì a domenica, ci saranno concerti e intrattenimento musicale:

Giovedì 17 pista liscio serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Pitro Galassi

Venerdì 18 pista liscio serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Luca Panama

pista Latino: intrattenimento musicale e balli caraibici con l’Oasi latina

Sabato 19 pista liscio serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Saturni

pista latino Intrattenimento con la Band Animal House e a seguire Discoteca anni 80/90 con Dj Pilù

Domenica 20 pranzo 30° Raduno motociclistico con gli amici di Punto Moto e Pierino Oneman Band, Serata con Luca Panama.

Infine nella giornata di domenica ci sarà il moto raduno alle 9 e alle 16 un’esibizione di moto trail.

A LUCETO LA SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Ritorna la Sagra della Madonna del Carmine, a cura di Crcs Luceto. L’evento prevede sette serate tra gli ulivi con buon cibo e tanta musica. Dopo le tre serate di apertura, si prosegue da mercoledì 16 fino a domenica 20 luglio.

Sul portale di Albisola Superiore tutti gli eventi dell’estate.

www.albisolaturismo.it

A BORGIO IN SCENA LA PRIMA NAZIONALE DI “VOLEVO ESSERE MARLON BRANDO”

Sabato 19 e domenica 20 luglio, alle ore 21.30, in piazza Sant’Agostino a Borgio Verezzi prima nazionale di “Volevo essere Marlon Brando”, tratto dall’omonima opera autobiografica scritta da Alessandro Haber e Mirko Capozzoli, edita da Baldini&Castoldi; drammaturgia e regia di Giancarlo Nicoletti; con Alessandro Haber e con Francesco Godina, Brunella Platania, Giovanni Schiavo; scene Alessandro Chiti, disegno luci Antonio Molinaro, musiche originali Oragravity

progetto realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico di Roma; Produzione GoldenArt Production e Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’estate prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 19 LUGLIO apertura dalle 16.00 alle 23.00… Ore 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, la divertente passeggiata con il nostro simpaticissimo pony nell’uliveto, la mascotte di AsinOlla…

E ogni sabato sera spazio al Bbq Night Party!

DOMENICA 20 LUGLIO apertura dalle 10.00 alle 18.00… Per gli ospiti e i visitatori aperitivi sotto le stelle e sempre a disposizione postazioni per grigliate in famiglia e compagnia…

Alle ore 16 e 30 MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e la “condivsione” della merenda. aLLE 17 E 30 torna un altro graditissimo format esperienzale GIOCHI IN SELLA, l’attività ludica e interattiva con #asini e #cavalli.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

