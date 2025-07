Ad Alassio le spiagge più care d’Italia: 354 euro a settimana per la prima fila

Alassio si conferma essere negli anni la località più costosa per le vacanze al mare: per una settimana in spiaggia, il prezzo medio delle prime quattro file è di 340 euro, con la prima fila che arriva fino a 354 euro. Lo rivela l’inchiesta annuale di Altroconsumo sui prezzi del posto in spiaggia, che raccoglie le tariffe di 213 stabilimenti balneari in Italia.

Si conferma anche per il 2025 un aumento dei costi per i bagnanti e i turisti. Secondo l’indagine, elaborata sulla base di preventivi nella settimana dal 3 al 9 agosto, si evidenzia un incremento medio del 5% rispetto al 2024 per una postazione (un ombrellone e due lettini nelle prime quattro file).

Tra le spiagge più costose, dopo Alassio, ci sono Gallipoli (295 euro prezzo medio, 316 euro prima fila), Alghero (240 euro prezzo medio, 251 euro prima fila) e Viareggio (217 euro per tutte le file).

In alcune località l’incremento è ancora più marcato rispetto al 5%: ad Alghero e Senigallia si registra un’impennata del 9%, mentre a Palinuro e Gallipoli il rincaro è del 7%. All’opposto, Rimini che si distingue per la sua offerta più accessibile: 150 euro prezzo medio e 166 euro per la prima fila. Prezzi popolari anche per Lignano (154 euro prezzo medio, 164 euro prima fila), Senigallia (158 euro prezzo medio, 169 euro prima fila) e Anzio (176 euro prezzo medio, 182 euro prima fila).

In soli quattro anni, dal 2021 ad oggi, la tariffa media per una postazione è passata da 182 a 212 euro, con un incremento complessivo dei prezzi del 17%. E Altroconsumo sottolinea che “l’aumento medio del 5% rispetto al 2024 va ben oltre il tasso d’inflazione intorno al 2%”.

Oltre alla spesa per ombrellone e lettini, numerose sono le micro-spese che incidono sul costo complessivo di una settimana in spiaggia: docce, cabine, giochi da spiaggia, uso dei servizi igienici e del frigorifero.

Per esempio, in alcune località liguri, è prassi far pagare un supplemento per l’ingresso della terza persona, che incide sulle famiglie più numerose: un ombrellone con due lettini può costare anche 55 euro al giorno se si aggiungono i costi extra per altri membri del nucleo familiare.