Ad Alassio in arrivo una nuova decade di luglio: numerosi eventi per tutti i gusti

Alassio. La programmazione dell’estate nella città del Muretto, promossa dall’Assessorato al Turismo in sinergia con gli Assessorati alla Cultura, al Commercio, al Volontariato e allo Sport del Comune di Alassio, prosegue nella settimana centrale di luglio con numerosi appuntamenti che spaziano tra musica, spettacolo, tradizione e intrattenimento, offrendo una proposta variegata di grande interesse.

Sabato 12 luglio torna l’appuntamento con “Mezz’ora all’alba”, corsa non competitiva di 10 km a passo libero aperta a tutti, organizzata dall’A.S.D. Quilaigueglia Etrenta, patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. La partenza è fissata per le ore 5.30 dal molo centrale di Laigueglia, con arrivo ad Alassio. Al termine del percorso sarà offerta una colazione ai partecipanti. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Bastapoco Onlus, organizzazione di volontariato che opera sul territorio offrendo un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari.

La giornata di sabato prosegue all’ex Chiesa Anglicana con la mostra fotografica “ALdiLà. L’àgalma del quotidiano” di Davide Barzaghi: un’esposizione immersiva e coinvolgente di sessanta immagini in bianco e nero, capaci di trasformare l’ordinario in straordinario grazie a luci, trasparenze e giochi di movimento. L’inaugurazione è in programma alle ore 18.30, seguita alle 19.30 da una performance musicale dal vivo del pianista Naudy Raymond Carbone. La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio, con orari dalle 18.00 alle 21.00 nei giorni feriali e fino alle 23.00 nel weekend.

In serata l’appuntamento è alle ore 21.00 in Piazza Partigiani, dove andrà in scena “Arturo racconta Brachetti”, un talk imperdibile con il celebre artista, inserito nel cartellone Ligyes Alassio – Genova Cultura Fest 2025. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’ex Chiesa Anglicana.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, dalle ore 8.00 alle 20.00, Piazza della Libertà ospiterà il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Domenica 13 luglio l’appuntamento è con la musica, con il concerto della Corale San Francesco nella Parrocchia di S. Maria Immacolata alle ore 21.00, che vedrà impegnato l’organista M° Giorgio Piovano diretto da Fra Remo Lupi.

Lunedì 14 luglio in Piazza della Libertà, alle ore 20.30, si svolgerà la 6ª edizione de “L’Arascin dell’Anno 2025” a cura dell’Associazione Il Teorema delle Donne guidata da Dolores Davanzo. Nell’ambito dell’evento sarà proclamato il vincitore della prima edizione del challenge fotografico “Alassio attraverso i tuoi occhi”, collegato al progetto Alassio Infinity. Le immagini partecipanti entreranno a far parte dell’archivio digitale esperienziale del territorio.

Martedì 15 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti: alle 18.15 in Piazza della Libertà si terrà un nuovo incontro della rassegna “Alassio AperiLibro”, a cura dell’Associazione Vecchia Alassio, con la presentazione del volume Leone XIV – Il Papa venuto per la pace di Domenico Agasso, abbinato alla degustazione di olio extravergine di oliva taggiasca e salsiccia di Bra. In serata, spazio alla musica con il tributo “Genova per noi…” nella Piazzetta Arenella di Borgo Coscia, omaggio al cantautorato genovese nell’ambito della rassegna musicale “frazioNando” di Nando Rizzo. Sempre martedì, nel rinnovato Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco debutterà la rassegna estiva dei balli caraibici (ore 21.00–23.00), che animerà le serate estive di Alassio nelle date 15, 22 e 29 luglio, 26 agosto e 2 settembre.

Mercoledì 16 luglio alle ore 21.15, in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale, torna la comicità con Gianpiero Perone, attore e volto noto di Zelig e Colorado, per una nuova serata della rassegna “Comici fuori dal Comune”.

Giovedì 17 luglio, in Piazza Partigiani alle 21.30, l’appuntamento è invece con Antonello Cuomo e il suo tributo ad Antonello Venditti per la rassegna “Alassio sotto le stelle”. Sempre giovedì, torna anche l’iniziativa “Arte in Piazza” a cura dell’Associazione Artigianalmente, dalle ore 18.00 in Piazza Airaldi e Durante.

Venerdì 18 luglio il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci presenterà il suo libro La Scelta ,in Piazza Partigiani alle ore 18.00.

Sabato 19 luglio alle ore 21, in Piazza Partigiani, si terrà la grande finale del Premio Letterario Un Autore per l’Europa, condotta da Pino Strabioli e Chiara Francini, durante la quale verrà decretato il vincitore della 31ª edizione del prestigioso concorso letterario.

Domenica 20 luglio, alle ore 21, appuntamento in Piazza Partigiani con il Summer Tour 2025, presentato da Pako Carlucci, e nella Parrocchia di Santa Maria Immacolata con un nuovo concerto della Corale San Francesco con organista il Maestro Giorgio Piovano.

Proseguono inoltre, fino al 3 agosto, la mostra personale dell’artista Alvaro Lopez, dal titolo “Celeste”, presso la Galleria Artender in Passeggiata Cadorna (orari di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle 20.30 alle 22.30), ed ogni giovedì i laboratori per bambini nella sala ragazzi della Biblioteca Civica di Alassio.

Tra le proposte permanenti dell’estate 2025, continua la mostra “Le Sirene – Il richiamo del mare” dell’artista Giorgio Tentolini, allestita sul Pontile Bestoso nell’ambito di Ligyes, visitabile fino al 7 settembre. Prosegue anche la rassegna “Bhakti Summer Yoga” con lezioni ogni domenica mattina dalle 8.00 alle 10.00 e ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 presso il Piazzale Santa Croce. Ogni giovedì sera alle ore 21.00 l’Auditorium della Biblioteca ospita la rassegna cinematografica “Bibliomovie”. Al Monumento ai Caduti, invece, si tiene la rassegna “Saltimbanchi 2025”, con spettacoli per bambini e famiglie programmati nelle serate del 2, 3, 7, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 27, 28 e 31 luglio; del 3, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 28 e 29 agosto; e del 1, 2 e 5 settembre, sempre alle ore 21.00.

Il programma completo e costantemente aggiornato delle iniziative estive ad Alassio è consultabile sul portale turistico della città, www.visitalassio.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via email scrivendo a info@visitalassio.com.