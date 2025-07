Accoglienza migranti, Prefettura all’ex Anfi di Albenga. Il sindaco: “Ipotesi non confermata ed eventualmente temporanea”

Albenga. Si è svolto questa mattina ad Albenga il sopralluogo dei funzionari della Prefettura di Savona presso l’ex struttura Anfi –, al centro del dibattito politico per un possibile utilizzo come centro di primissima accoglienza per migranti. In mattinata si è svolta anche la Commissione capigruppo, convocata nella giornata di ieri dal sindaco di Albenga per affrontare la questione.

L’occasione ha permesso anche un momento di confronto con l’amministrazione comunale, che, in una nota ufficiale, ha precisato: “Durante l’incontro, il sindaco ha illustrato quanto emerso dal dialogo con la Prefettura, specificando che l’eventuale utilizzo dell’ex Anfi come centro di primissima accoglienza rappresenta, allo stato attuale, un’ipotesi non confermata e considerata residuale rispetto ad altre soluzioni possibili”.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha poi chiarito che, “qualora questa eventualità dovesse concretizzarsi, si tratterebbe comunque di una sistemazione temporanea e di durata molto limitata nel tempo, destinata a rispondere a necessità emergenziali e non strutturali”.

Intanto, nella giornata di ieri – giovedì 17 luglio – è esploso lo scontro politico: il consigliere di minoranza Nicola Podio ha accusato l’amministrazione di “essere rimasta a dormire” sulla destinazione della struttura, sostenendo che l’ex Anfi avrebbe dovuto essere destinata ad altri usi.

Immediata la replica della maggioranza: “Tutto falso quello che afferma Podio. Siamo aperti al confronto, ma non accettiamo strumentalizzazioni né campagne basate su populismo e disinformazione.”