A10, incidente tra Andora e San Bartolomeo: traffico in tilt con diversi chilometri di coda

Andora. Incidente stradale nel pomeriggio odierno (4 luglio), in A10. Il sinistro si è verificato al chilometro 96+200, in direzione Ventimiglia, tra Andora e San Bartolomeo.

Stando a quanto riferito, si è trattato di un tamponamento tra due vetture. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze della Croce Bianca di Andora, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Per fortuna, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli: un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Imperia; il secondo, invece, è stato medicato direttamente sul posto senza necessità di trasporto in ospedale.

Il sinistro ha contribuito a rendere ancora più difficoltosa la situazione del traffico, in un tratto già complicato a causa dei cantieri.

Al momento, infatti, ci sono ben 7 km di coda, in direzione Ventimiglia, tra Andora e Imperia Est.