Tutto pronto per “Gelato Pazzo”, l’evento in programma venerdì 11 luglio alle ore 19.00 in Piazza Dante a Varazze.

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, sostenuta da Comune di Varazze, Varazzers, Mumitta, Vicenda Gioielli, Confartigianato Savona, Ancos APS Savona, organizzata e ideata delle migliori gelaterie artigianali del territorio.

L’intero incasso sarà devoluto a sostegno delle attività di ADSO – Associazione Down Savona Onlus.

Il cuore dell’iniziativa è una simpatica gara di velocità nel mangiare gelato al fiordilatte: singoli e squadre si sfideranno cronometrati da una giuria ufficiale. Novità dell’edizione 2025: categorie Junior (11–15 anni) e Kids (6–10 anni), con premi dedicati.

Le gelaterie che organizzano l’iniziativa, vere protagoniste dell’evento, sono I Giardini di Marzo, Verdemandarino, K2, Nonna Giulia e Mister Giò

Ciascuna preparerà il gelato al fiordilatte esclusivo per la gara, dimostrando il meglio della tradizione artigianale del nostro territorio.

“Non è estate se non c’è un po’ di gelato… e un pizzico di sana follia! Con Gelato Pazzo uniamo la voglia di stare insieme al desiderio di fare qualcosa di concreto per chi ha più bisogno. Questa iniziativa rappresenta un bel modo di fare turismo come veicolo di inclusione e di partecipazione collettiva”, dichiara Marilena Ratto Assessore al Turismo e all’ Artigianato del Comune di Varazze.

Dello stesso avviso Fulvia Becco, presidente di Ancos APS Savona e direttore di Confartigianato Savona che da quest’ anno sostengono l’ iniziativa “Una manifestazione allegra, dolce e solidale, che unisce generazioni diverse attorno a un simbolo del nostro artigianato alimentare: il gelato artigianale. Il nostro grazie va a tutte le gelaterie partecipanti e, in particolare, a Marco Venturino dei Giardini di Marzo per la sua straordinaria disponibilità. Eventi come questo mostrano il volto umano e sociale delle imprese artigiane: vicine al territorio, capaci di creare comunità.”

Appuntamento dalle 19.00 per le categorie Junior e Kids e a seguire gli adulti con una prova di velocità con 350 grammi di gelato.