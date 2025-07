A Savona la terza edizione di “Economia in anteprima”: il Festival dedicato all’attualità economica dal 18 al 20 luglio

Savona. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Savona il Festival Economia in anteprima, l’evento che riunisce economisti, giornalisti e imprenditori nella città ligure per discutere insieme le grandi questioni del presente. L’appuntamento è previsto per questo fine settimana, con inizio oggi (18 luglio) e fino al 20 luglio, con un programma ricco e attuale.

Il festival nasce dalla sinergia tra Feltrinelli Librerie Savona e Azimut Wealth Management, con l’intento di proporre uno sguardo anticipatore sui principali temi economici, grazie a voci autorevoli, approcci narrativi diversi e un linguaggio accessibile anche ai non specialisti.

Il programma

Venerdì 18 luglio

Ore 19:00 – Savona Start Up dialoga con Gaetano De Maio

Ad aprire il festival sarà un confronto dedicato a innovazione e impresa, promosso da Savona Start Up, l’associazione impegnata nella creazione di occasioni di networking per rafforzare l’ecosistema locale dell’innovazione. Protagonisti dell’incontro saranno Gaetano De Maio e Miriam Molinari.

Ore 21:00 – Pensare e comunicare l’economia

Sul palco saliranno Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico, autore di Economia dell’ottimismo (Il Saggiatore), e Luca Andrea Talamonti, formatore comportamentale, scrittore e docente universitario. A condurre l’incontro sarà Giacomo Vigo. Un confronto vivace su come oggi si narra l’economia e su come il linguaggio contribuisca a plasmarne la percezione.

Sabato 19 luglio – Ore 21:00

Giulio Tremonti, già Ministro dell’Economia, oggi Presidente della Commissione affari esteri e comunitari della Camera e autore di Guerra o pace (Solferino), dialogherà con Alberto Becchi su scenari geopolitici, crisi globali e prospettive future. Una serata di ampio respiro, tra attualità, storia e finanza.

Domenica 20 luglio – Ore 21:00

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro?”

A concludere la manifestazione sarà un confronto tra Andrea Ruggeri, docente di scienza politica all’Università degli Studi di Milano e autore di Potere, incertezza, identità (Mondadori), e Alessandro Sahebi, giornalista e attivista impegnato su tematiche legate a disuguaglianze, clima e giustizia sociale, autore di Questione di classe (Mondadori). A moderare l’incontro sarà Marco Vigo.

Il Festival Economia in anteprima si caratterizza per la sua capacità di rendere l’economia un tema vicino alla quotidianità, grazie a un linguaggio comprensibile, relatori di rilievo e spazi di autentico dialogo. L’intento è fare di Savona un punto d’incontro tra pensiero critico e cittadinanza attiva, in un’epoca in cui le sfide economiche si intrecciano sempre più con i mutamenti sociali e culturali.

Tre serate, sei protagonisti, una città pronta ad ascoltare il futuro.