A Savona il Capitolo generale delle “suore della Neve”

Savona. Da oggi, 16 luglio, al 1° agosto la Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve celebrerà il suo Capitolo Generale, “evento determinante non solo per noi ma per la Chiesa tutta e perciò momento forte di ascolto e docilità nello Spirito”, come spiega la madre generale suor Maria Roberta Candotti. “Chiediamo l’assistenza fraterna della preghiera, affinché, fedeli al carisma d’origine, possiamo essere nella Chiesa presenza indicativa delle realtà eterne”, aggiunge.

“Nell’amicizia che ci lega al Signore e in questo tempo giubilare chiediamo un ricordo nella preghiera per tutte noi, Figlie di Nostra Signora della Neve, che celebriamo il nostro Capitolo Generale – invita suor Francesca Buffa, delegata episcopale per la vita consacrata – Possiamo accogliere con cuore aperto e sinodale il soffio dello Spirito Santo, che ci rinnova e ci rende creativamente fedeli al carisma che ci è stato affidato”.

L’istituto religioso femminile di diritto pontificio fu fondato dal venerato canonico Giovanni Battista Becchi ed eretto il 2 dicembre 1843 dal vescovo Alessandro Riccardi di Netro. Nel 1844 furono aperti un asilo e una scuola elementare nel sobborgo Fornaci: le suore si diffusero rapidamente in Liguria e Piemonte ed estesero il loro apostolato al servizio in orfanotrofi, ospedali e ricoveri per anziani.

La prima missione fu aperta nel 1971 in Brasile, dove le suore presero a dedicarsi al servizio ai poveri delle favelas. La congregazione ottenne il pontificio decreto di lode il 12 novembre 1951 e le sue costituzioni ricevettero l’approvazione definitiva il 15 febbraio 1962.