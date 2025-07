A Ranzi torna la Sagra del Nostralino: gusto, tradizione e innovazione dal 10 al 14 agosto

Ranzi. Torna, dal 10 al 14 Agosto, a Ranzi sulla collina di Pietra Ligure, La Sagra del Nostralino, una delle gastronomiche più grandi e antiche della Liguria, una festa sospesa tra passato e presente dove tradizione si sposa con l’energia dei giovani, in un mix esplosivo di gusto e divertimento che non ha eguali in tutta la Riviera.

Nata nel lontano 1962 come una semplice festa di paese per “celebrare” il vino Nostralino, il tipico rosso del territorio realizzato con uve sia a bacca bianca che scura, con il passare dei decenni è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che amano conciliare, la buona cucina, la natura e il divertimento.

Un evento capace di richiamare migliaia di turisti e locali che, salendo per una tortuosa strada panoramica, raggiungono il piccolo borgo ligure abbarbicato sul Colle della Madonnina, e riempiono letteralmente la suggestiva conca naturale che si apre all’improvviso nella fitta macchia mediterranea.

“Nel passato troviamo la forza e l’ispirazione”, spiegano gli organizzatori del Circolo Giovane Ranzi,” ma la nostra aspirazione è quella di valorizzare le nostre tradizioni utilizzando un linguaggio attuale. Ci piace ricreare l’atmosfera di una festa di paese, ma con un’anima nuova, viva, giovane e sorprendentemente moderna.”

A Ranzi la tradizione incontra l’innovazione, e lo fa senza stonare.

Una festa “smart” che ti sorprende con tecnologie all’avanguardia ma capace di mantenere al tempo stesso quella magia rustica, autentica, che solo una sagra campestre in mezzo al verde può regalare.

Anche quest’anno è attivo il servizio di Cassa Web grazie al quale è possibile prenotare e pagare i piatti direttamente da casa e saltare così la fastidiosa coda alle casse. Inoltre, è presente una Cassa Eat & Go, una cassa automatica self-ordering dove i clienti possono ordinare e pagare in autonomia come accade nei principali fast food. Senza dimenticare le Casse Express che, per velocizzare la stampa degli scontrini, utilizzano un menù compilabile tipo schedina del Totocalcio.

Eccola, la classica eccezione che conferma la regola. Se la Sagra del Nostralino spesso stupisce per la sua attitudine innovativa e creativa, nella cucina non c’è spazio per il compromesso.

I piatti sono da sempre ispirati rigorosamente alla tradizione, proponendo alcune tra le ricette liguri più popolari e antiche: i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l’antica prescrizione paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, le lumache, la trippa, il ciupin (guazzetto) di pesce, lo spada alla griglia, la frittura mista di pesce, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure, il cundijun e tante altre prelibatezze. “Ricette tramandate da generazioni, spesso anche solo oralmente, che sono capaci di raccontare la nostra terra meglio di qualsiasi guida turistica” piace sottolineare ai cuochi del Circolo Giovane Ranzi.

La cantina offre una selezione di vini etichettati 1919 e prodotti dal Circolo: il Nostralino Rosso, il Nostralino Bianco, il Pigato D.O.C. e il Vermentino D.O.C. Non mancherà poi un Prosecco D.O.C., anche in versione rosè, per gli amanti delle bollicine.

Il re della festa, Il Nostralino, è un vino realizzato con uve sia a bacca bianca che scura. In passato veniva vinificato a fine vendemmia, utilizzando le rimanenze dei vari uvaggi al fine di evitare sprechi e, pertanto, ogni anno, assumeva colore e gradazione differenti. “E’ il classico vino da sempre presente sulle nostre tavole, espressione piena e sincera del nostro territorio e del carattere spigoloso ma schietto e leale di noi liguri” spiegano gli organizzatori. “Dal 2016 lo produciamo direttamente noi con l’etichetta 1919, anno di fondazione della nostra associazione, acquistando le varie uve da produttori locali.”

Negli anni l’etichetta 1919 si è arricchita anche con Pigato e Vermentino, entrambi con certificazione D.O.C.

Anche nella programmazione musicale si ritrova una ricerca di armonia passato e presente. Infatti, mentre tra i tavoli risuonano le note di concerto acustico con un viaggio tra i classici della canzone popolare italiana, nel palco principale ci si scatena, prima, con una party band-show all’insegna del rock e della dance e, poi, con un dj set con le migliori hit del momento.

Ecco il programma musicale completo dell’edizione 2025:

Dalle ore 19, in mezzo ai tavoli, concerto live del trio acustico BellaVibes.

Dalle ore 21, sullo stage principale Party Band Show con Mascalzoni latini (10.08), Mascara Party Band (11.08), Dynamica (12.08), Yoyo Band (13.08) e Glamour Live Music (14.08).

Dalle ore 23, Dj set con il collettivo del Mugugno (10.08 DAXBJ, 11.08 Daniele Reviglio, 12.08 Dj Cashmere, 13.08 Wasarave, 14.08 DAXBJ B2B Wasarave)

Quest’anno dalle 23, quando i fornelli delle cucine iniziano progressivamente a spegnersi, aprirà la Taverna dei Bui. “Con un po’ di ironia ci piace definirla una piccola cucina per animali notturni”, spiegano gli organizzatori,” con birra, bibite, panini sfiziosi e stuzzichini, pensata per rifocillare coloro che hanno perso l’orologio e rimangono nel nostro prato fino quando, tra balli sfrenati, canzoni a squarciagola, ritmo e libertà, le luci del palco si confondono con quelle del bosco e della notte.”

La Sagra del Nostralino si svolge a Ranzi, piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure. Si raggiunge facilmente dall’uscita autostradale di Pietra Ligure. Pochi metri dopo aver pagato il pedaggio, alla ronda si svolta a sinistra e, seguendo le indicazioni si imbocca la strada che dopo circa 3 km, attraversando il piccolo borgo di Ranzi, conduce al Colle della Madonnina. Da lì, i volontari vi guideranno all’interno del bosco per parcheggiare e arrivare finalmente alla grande conca naturale, cuore della festa. Sono consigliate scarpe comode.

Giovedì 14 Agosto è prevista la 39° edizione della Camminata nel Verde, corsa podistica non competitiva di 6 km a cura della A.S.D. Runners Loano (iscrizioni dalle ore 16 in zona sagra e partenza ore 18 – Info e regolamento su www.runnersloano.it o telefonare al 3803248126).

Tutte le sere, Mostra fotografica a cura del Circolo Fotografico Riviera delle Palme, il mercatino dell’ingegno creativo a cura di Artigianalmente, giochi e gonfiabili per bambini e pesca di beneficenza.