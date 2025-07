A Loano torna il Vocal Camp di Danila Satragno, l’esperienza formativa che cambia il modo di cantare e stare sul palco

Loano. Dal 14 al 19 luglio torna a Loano uno degli appuntamenti più attesi da giovani artisti, cantanti e performer di tutta Italia: il Vocal Camp 2025. Un’esperienza immersiva ideata da Danila Satragno, vocal coach dei più grandi nomi della musica italiana e creatrice del metodo Vocal Care®, che da anni forma con successo le voci più promettenti del panorama nazionale.

Il Vocal Camp è molto più di un corso: è un percorso intensivo e trasformativo che si rivolge a cantanti, cantautori e performer dagli 11 anni in su, desiderosi di vivere una settimana interamente dedicata alla crescita artistica e personale. In un ambiente professionale ma stimolante, tra musica, scrittura, palco e consapevolezza emotiva, i partecipanti affrontano ogni giornata come un vero e proprio viaggio dentro sé stessi e dentro la propria voce.

Il programma è costruito per offrire un’esperienza completa e di altissimo livello. Si alternano masterclass, laboratori, jam session, incontri con artisti e momenti di confronto autentico con professionisti del settore. Quest’anno, tra i docenti e gli ospiti attesi, spiccano nomi di grande rilievo: Laura Valente, storica voce dei Matia Bazar, guiderà i ragazzi alla scoperta della verità scenica e della presenza sul palco; Federica Abbate, la più gettonata autrice del Festival di Sanremo e firma di molti dei più grandi successi italiani degli ultimi anni, sarà protagonista di momenti dedicati alla scrittura; Antonio Tortolano, talent scout per Rai, Mediaset e Sky, condividerà la sua esperienza nel mondo del casting e della selezione musicale; Giovanni Valle, rappresentante del collettivo urban BHMG, porterà la sua visione legata alla scena contemporanea e indipendente. Attesissima anche Mimi, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, oggi protagonista delle radio con il progetto street jazz in collaborazione con Shablo, Joshua e Tormento.

Ogni attività del Vocal Camp è pensata per valorizzare non solo l’identità artistica, ma anche quella personale di ciascun partecipante. Si lavora sulla tecnica vocale con il metodo Vocal Care®, ma anche sulla scrittura, sulla distribuzione musicale e, naturalmente, sulla performance dal vivo. Grande attenzione viene data alla parte emotiva e comunicativa: la voce è corpo, verità, relazione. Non è solo tecnica, ma un mezzo per raccontare chi siamo davvero.

Tra i momenti più suggestivi e attesi del Camp ci sono gli spettacoli dal vivo, aperti al pubblico e veri banchi di prova per i giovani artisti. Il 15 luglio, all’Orto Maccagli di Loano, andrà in scena “Vocal Care Summer Hits – La voce dell’estate. Il cuore della musica”, un concerto fresco, colorato ed emozionante in cui i ragazzi porteranno sul palco tutta la loro energia e passione. Il 17 luglio sarà la volta di Back to Leggend, un intenso tributo a Lucio Battisti che si terrà a Calice Ligure. Infine, il 18 luglio, il teatro del Loano 2 Village ospiterà il Gran Concerto Finale, un evento che celebra il percorso compiuto durante la settimana e l’evoluzione di ogni singolo partecipante.

Il Vocal Camp 2025 si svolge all’interno del Loano 2 Village, una struttura immersa nella natura, affacciata sul mare e dotata di ogni comfort, dove i ragazzi vivono e si formano in un ambiente protetto, seguiti da uno staff di professionisti e tutor Vocal Care sempre presenti.

Non è solo un Camp. È un’esperienza che lascia il segno. I partecipanti non solo imparano, ma crescono, si mettono in gioco, si ascoltano e si scoprono. È un viaggio nella voce, nella musica, ma soprattutto nell’identità di chi sogna di stare su un palco, con autenticità e talento.

Per informazioni è possibile scrivere a staff@vocalcare.it o seguire il progetto su Instagram all’indirizzo @vocal_care.