A Dego si parte per fare “4 passi sulle Langhe di Santa Giulia”

Dego. Tutto pronto, a Dego, per l’iniziativa di domenica 13 luglio all’insegna della condivisione. “4 Passi sulle Langhe di Santa Giulia” è la camminata non competitiva organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Dego, in collaborazione con Atletica Cairo, per appassionati di tutte le età.

Il ritrovo è fissato alle 9, mentre la partenza sarà alle 10. Il percorso si sviluppa su un anello di circa 3,5 chilometri, che potrà essere percorso una sola volta (versione Family Run) o due volte per chi preferisce una sfida più dinamica nella modalità ludico-motoria. Con un’iscrizione simbolica di 5 euro, i partecipanti potranno accedere a ricchi premi: riconoscimenti per i primi tre uomini e le prime tre donne classificati e numerosi premi a sorteggio per tutti.

Al termine dell’attività, tutti i presenti potranno gustare un “Pasta Party”, momento conviviale che conclude la mattinata in allegria.

A fare da colonna sonora alla giornata ci sarà la voce energica di Fausto “Bio Correndo”, noto come “The Voice of the Run”, che accompagnerà i partecipanti con il suo entusiasmo. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Corrado, tel. 347 6978247.