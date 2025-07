A Cengio il 27° Raduno delle 500: domenica torna il rombo delle iconiche Fiat

Cengio. Tutto pronto a Cengio per il 27° Raduno Fiat 500 e derivate che prevede, per domenica 27 luglio, il ritrovo a partire delle ore 8.30 in Piazza del Comune, con sosta per le iscrizioni, riprese fotografiche e consegna degli omaggi.

Alle 9 colazione dalla Pasticceria Susy in via Belvedere 1 e alle 11.00 il colorato corteo partirà per un giro turistico attraversando le vie del paese e frazioni con sosta per un aperitivo.

Alle 13 è previsto il pranzo a Roccavignale, in frazione Pianissolo, al Circolo l’Orizzonte e nel pomeriggio l’immancabile lotteria dei cinquecentisti a scopo benefico. Il ricavato andrà in favore della raccolta fondi della Croce rossa di Cengio per acquistare la nuova ambulanza attualmente in fase di allestimento.

Per info: Lucia 3394581303.