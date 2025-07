A Carcare un angolo di colore con il nuovo parco giochi di piazza Caravadossi

Carcare. Il nuovo e colorato parco giochi di piazza Caravadossi è stato ufficialmente inaugurato ieri, sabato 26 luglio, alla presenza del Sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, del Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Arboscello, della Consigliera Regionale Sara Foscolo, gli assessori del Comune di Carcare Valentina Grenno, Simone Ziglioli, il capogruppo Simone Formento, e delle Autorità Civili, Militari e Religiose.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi residenti, famiglie e bambini entusiasti, pronti a esplorare le nuove strutture pensate per il divertimento e la sicurezza dei più piccoli. Il parco progettato per essere accessibile a tutti, include attrezzature moderne adatte a bambini da 0 a dodici anni che incoraggiano l’interazione sociale e il gioco all’aria aperta.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di questo progetto per il benessere della comunità, sottolineando l’impegno continuo per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per ragioni igieniche l’area è interdetta ai cani e inoltre è sorvegliata dalle telecamere per la sicurezza dei più piccoli.