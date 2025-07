A Cairo operativi dodici nuovi attraversamenti pedonali smart, a breve gli altri tredici

Cairo Montenotte. Sono già 12, su un totale di 25, gli attraversamenti pedonali “smart” installati dal Comune di Cairo. Un sistema innovativo per aumentare la sicurezza di chi attraversa sulle strisce strade ad alta densità di traffico. Si tratta di un impianto dotato di sensori a fasci luminosi che si attivano nel momento in cui il pedone si appresta all’attraversamento. Nelle ore notturne si accende una luce fissa debole, che al momento giusto aumenta d’intensità grazie alle fotocellule che rilevano la presenza dei pedoni. I due segnali installati a bordo strada, comunicando tra loro tramite onde radio, attivano anche le luci lampeggianti. In questo modo si richiama in modo tempestivo l’attenzione degli automobilisti in arrivo, sia con la segnalazione della presenza lungo la strada delle strisce pedonali, sia eventualmente dei pedoni in fase di attraversamento.

L’installazione di questo sistema è poco invasiva, non comportando opere di scavo lungo il manto stradale della carreggiata. Sono necessari, al contrario, solo due piccoli buchi per il plinto di fondazione che sostiene il palo a bordo strada. L’alimentazione dei “Pedone Smart” è garantita in parte da pannelli fotovoltaici che sormontano i segnalatori luminosi e in parte dall’allacciamento del sistema alla rete di illuminazione pubblica. Gli impianti installati sono conformi al Codice della strada e a norma per quanto riguarda la verifica lumen a terra. Ad oggi gli attraversamenti pedonali smart sono operativi a San Giuseppe lungo la Sp 29 (2), in via Colla (2), in via Adolfo Sanguinetti (I), dal Ponte Italia 61 (1), in corso Dante (4), a Rocchetta di Cairo (1) e in via Vittorio Veneto all’altezza del Cimitero (1). Le prossime accensioni sono previste in corso Dante, intersezione via L. Ferraro (1), rotatoria di corso Italia (1), via Colla, altezza Bper (1), corso XXV Aprile (3), lungo la Sp 29 all’altezza della Continental (1, in attesa di autorizzazione da parte di Anas ente proprietario strada), corso Marconi (3), via Indipendenza zona stazione San Giuseppe (I).

“Questi nuovi e innovativi impianti segnano un passo avanti per la sicurezza stradale dei pedoni grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, meno impattanti, ma allo stesso tempo estremamente efficaci – commenta il sindaco Paolo Lambertini – Grazie a questo piano dedicato alla viabilità, realizzato in collaborazione con Enel X, puntiamo a rendere le strade della nostra Città più fruibili, soprattutto in quelle zone ad alta densità di traffico e maggiormente pericolose per il transito pedonale. A stretto giro saranno ultimate le installazioni che procedono a ritmo spedito”.