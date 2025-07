A Cairo installato il P30 monumentale nella rotonda del ponte Stiaccini

Cairo Montenotte. Un inno alla Ferrania, alla storia della pellicola e della Città di Cairo Montenotte, ecco quanto rappresenta la nuova installazione che è stata posizionata oggi, 12 luglio, all’ingresso del centro storico.

Il monumento riproduce in scala l’iconico Rullino fotografico P30, un unico blocco monolitico realizzato con una struttura metallica interna e una copertura in vetroresina, in grado di resistere al caldo e al freddo, con una dimensione complessiva di 2.50 metri di altezza e 1.20 metri di larghezza.

Esso rappresenta fedelmente l’originale del collezionista Arrigo Bertone da cui è stato realizzato il prototipo attualmente al “Ferrania Museum Film”.