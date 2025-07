A Borgio Verezzi pastasciutta antifascista con Anpi, Parrocchia, Sms Concordia e Coop

Borgio Verezzi. Il 7 agosto alle ore 20, presso le Opere Parrocchiali in via 4 Novembre n.45, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, in collaborazione con la sezione ANPI di Loano, con la Parrocchia di San Pietro, con la Società di Mutuo Soccorso “Concordia” di Verezzi, con il contributo della Coop, si terrà una cena di solidarietà democratica per ricordare l’entusiasmo popolare del 25 luglio 1943 per la caduta di Mussolini e la volontà di riscatto che portò, a prezzo anche della vita, una parte delle italiane e degli italiani a fondare sul campo la nuova sovranità popolare che sarebbe poi stata scritta nella nostra Costituzione.

Per la partecipazione alla cena, è obbligatorio prenotare telefonando a Pino entro il 5 agosto (3407647688). L’ iniziativa sarà anche un’occasione per ricordare la figura di Ettore Bocci, lavoratore della Piaggio e partigiano, al quale è intitolata la sezione ANPI di Borgio.

Interverranno: Luigi Vassallo su “La storica pastasciutta dei fratelli Cervi e la sua attualità oggi”; Claudia Carosi su “Lo sciopero delle fabbriche il 1° marzo 1944 e la deportazione di lavoratori della Piaggio a Mauthausen” e Pino Raimondo su “Borgio Verezzi negli anni 1943-1945”.