Vado, 100 presenze in Serie C al servizio dei rossoblù: ecco Davide Arras

Vado. Ormai orfano di Edoardo Capra il Vado corre ai ripari nel reparto offensivo. E la risposta è senz’altro positiva: Davide Arras è un nuovo giocatore rossoblù. Classe 1998, si tratta di un attaccante con un pedigree di assoluto livello.

Cresciuto nelle giovanili di Juventus e Cagliari, Arras ha vestito le maglie di diverse squadre di Serie C collezionando più di 100 presenze in terza serie. Nel 2024/2025, in Serie D con la Pro Palazzolo, ha segnato 8 reti.

Il comunicato del club:

Ufficiale: Davide Arras è un nuovo calciatore rossoblù. Attaccante, classe 1998, ha collezionato più di 100 presenze in Serie C con Pro Sesto, Gubbio, Siena, Grosseto, Cuneo e Olbia. Nella scorsa stagione, invece, ha messo a segno 8 gol in 34 presenze con la Pro Palazzolo. Benvenuto Davide!