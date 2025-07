 Ospedale Albenga, da oggi Ppi riaperto h24: così sino al 24 agosto, poi la parola ai numeri

Albenga. È ufficialmente operativo sulle 24 ore a partire da oggi, giovedì 10 luglio, il Punto di Primo Intervento del Santa Maria di Misericordia di Albenga: la sperimentazione estiva, annunciata nelle scorse settimane dal presidente di Regione Liguria Marco Bucci, potrebbe essere il preludio all’estensione annuale del servizio.

Come ha spiegato lo stesso presidente Bucci, tutto dipenderà dai dati sugli accessi. Nelle prossime settimane, complice l’aumento dei turisti, è previsto un naturale incremento dell’utenza, che interessa non solo il PPI di Albenga ma anche – e soprattutto – il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Dall’inizio del 2025, il Ppi ha registrato circa 6.029 accessi fino al 17 giugno: un numero che conferma la tendenza del 2024, quando gli ingressi totali annui si sono attestati attorno ai 12 mila.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, la decisione di estendere l’orario di apertura sarà valutata “sulla base delle reali necessità del territorio” e non, quindi, in risposta a pressioni politiche o mediatiche. La proroga per tutto l’anno dipenderà dunque dall’analisi del numero di accessi, in particolare quelli serali e notturni tra le 20 e le 8 del mattino.

ASCOLTA LO SPECIALE SULL’OSPEDALE DI ALBENGA

Bucci ha aggiunto che il vero obiettivo è garantire “un servizio efficiente e vicino ai cittadini“, sottolineando che “il problema non è il personale… il personale si trova, basta volerlo”.

Nei giorni scorsi, il Ppi di Albenga è stato anche al centro di una nuova discussione in consiglio regionale. A ricordarlo, con un video pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, è stato Roberto Arboscello, che non si è detto contrario alla soluzione del Ppi albenganese h24: “Il nostro timore è che vengano tolte risorse fondamentali e indebolito il pronto soccorso del Santa Corona”, ha detto il vicepresidente del consiglio regionale in un video sulla sua pagina Facebook.

Pronta la rassicurazione, fornita durante la seduta, da parte dall’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò: “Non sarà tolta alcuna risorsa al Santa Corona di Pietra Ligure per aprire h24 il Ppi di Albenga durante il periodo estivo”. Nella sua risposta l’assessore si è anche impegnato a cercare una soluzione per estendere l’apertura h24 del Ppi del Santa Maria di Misericordia durante gli altri periodi dell’anno, pur riconoscendo le difficoltà di reperire in particolare anestesisti e medici di medicina d’urgenza.

L’ospedale di Albenga riparte quindi oggi da una certezza: un Ppi riaperto sulle 24. Una certezza a tempo, certo, ma che potrebbe diventare definitiva. A deciderlo saranno i numeri, nelle prossime settimane.